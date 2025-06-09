Продажи электромобилей в РФ снижаются

9 июня. FINMARKET.RU - В мае россияне купили 786 электромобилей, на 28% меньше в годовом выражении и на 1% – по сравнению с апрелем 2025 г., следует из статистики, пишут "Ведомости"

Большая часть продаж в январе-мае 2025 года пришлась на китайский Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом – т. е. завозится либо юрлицами без разрешения правообладателя, либо физлицами. Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. На 2-м месте – российский Evolute (374 авто, падение на 48%), на 3-м – Avatr (318 шт., -15%), на 4-м – Ora (бренд Great Wall) с результатом 218 электромобилей (рост в 2,4 раза). Замыкает пятерку лидеров "Москвич", который продал 217 машин (снижение в 3 раза).

В мае первые три места, как и по итогам января – мая, занимают Zeekr (263 автомобиля, -34%), Evolute (115 шт., +16%) и Avatr (60 машин, +20%). На 4-й позиции – Geely,которой выросли с 2 электрокаров в мае 2024 г. до 54 в мае этого года. 5-ю строчку занимает BYD с результатом 43 единицы (+23%).

Продажи электрокаров падают с мая прошлого года. Так, если в марте в стране было продано 2499 электромобилей, а в апреле – 2237 шт., то в мае 2024 г. рынок просел более чем вдвое до 1096 машин.

Причиной этого послужило решение правительства доначислять в счет утильсбора таможенную пошлину в случае установления факта ее занижения при ввозе автомобиля через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) с 1 апреля 2024 г. На страны ЕАЭС в 2023 г. приходилась пятая часть всего импорта новых (не старше трех лет) легковых автомобилей в Россию.