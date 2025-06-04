Ломбарды не хотят возвращать сданные из-за мошенников ценности

4 июня. FINMARKET.RU -недовольны, что им приходится возвращать ценные вещи в случаях, когда клиенты сдали их под давлением мошенников. Об этом "Известиям" сообщили участники рынка: Ассоциация развития ломбардов, Национальное объединение ломбардов и Региональная ассоциация ломбардов. Такие ситуации участились в последнее время.

Злоумышленники под разными предлогами вынуждают людей сдавать драгоценности, а вырученные средства перечислять преступникам - то есть ломбарды используются как промежуточный этап в схемах обмана, рассказал замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЮФ-2025. Однако если человек написал заявление в правоохранительные органы, то полиция может прийти в ссудную кассу и по решению суда изъять вещи. В итоге компания остается и без вещей, и без заработка.

Такая практика стала популярна в конце прошлого года, уточнила "Известиям" вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова.

"Подобных случаев немного по, в пределах 2-3 десятков, но для нас они критичны, потому что основная часть ломбардов - это микропредприятия, которые несут двойной убыток", - отметила она.

Законодательство здесь на стороне клиента. А для небольших игроков рынка такие ситуации могут оказаться чувствительными, указали и в Национальном объединении ломбардов. К тому же уже многие средние и небольшие компании оказались не в состоянии сохранить рентабельность и обеспечивать устойчивую работу. По их данным, сегодня клиентами ломбардов выступают 2-2,5 млн россиян.

Ассоциация развития ломбардов направила обращение в МВД, Генпрокуратуру, а также в Банк России и Федеральную пробирную палату (ФПП) с просьбой пересмотреть законодательство, чтобы бизнес был лучше защищен, рассказали "Известиям" в объединении.

В обращении ассоциации уточняется, что ломбард в действительности не знает, было ли реальное мошенничество или нет. Но при этом правоохранительные органы решили, что залоговое имущество бизнес должен отдавать.

Как считают опрошенные "Известиями" эксперты, изменение законодательства для ломбардов вряд ли уместно.