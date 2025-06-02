Бизнес предупредил о возможном пересмотре цен на продукты

2 июня. FINMARKET.RU - Производители предупредили о риске роста цен на, включая социально значимые товары, пишут "Известия". По их мнению, причиной тому может стать законопроект, который обяжет пищевиков соблюдать ГОСТы, — в Госдуме этот документ готовят ко второму чтению. Сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам. Бизнес опасается, что новые правила приведут к росту расходов на коррекцию состава, переоформление разрешительных документов и упаковки. При этом авторы законопроекта уверены: после его принятия с рынка исчезнут только некачественные продукты. Поддержал инициативу и Минпромторг — поскольку она, считают в ведомстве, направлена на защиту потребителей.

Эта норма способна привести к определенным последствиям, утверждают пищевики. Например, в рознице может произойти существенное сокращение ассортимента продукции и ее подорожание. Поэтому компании просят не учитывать такую поправку в законе — они уже обратились в ТПП с тем, чтобы глава организации Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову. Об этом говорится в письме ведущих изготовителей из ассоциаций «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальной мясной ассоциации и Национального союза хлебопечения, с которым ознакомились «Известия».

Бизнес считает, что причина таких последствий — в том, что ГОСТы станут, по сути, обязательными. Сейчас законодательство разрешает пищевикам производить продукты по внутренним стандартам организации (СТО) и техническим условиям (ТУ), сказано в письме на имя президента ТПП Сергея Катырина. Но при этом товары должны соответствовать требованиям по безопасности, которые оговорены в технических регламентах.

Впрочем, по разным причинам сейчас товары могут не соответствовать нормативам национальных стандартов, среди них — быстрое устаревание таких ГОСТов. Например, по оценкам «Союзмолока», до 40% молочной продукции на рынке выпускают по СТО или ТУ.

Новое обязательство может подтолкнуть бизнес скорректировать свою работу, чтобы уложиться в правила. «В условиях достаточно высокой инфляции это может привести к росту цен на все пищевые продукты, в том числе социально значимые», — отмечается в письме. С рынка может исчезнуть до 10% наименований товаров только в молочной отрасли, подчеркивается в документе.

Союз потребителейне первый год выступает за то, чтобы СТО и ТУ стали публичными документами, чтобы, например, при исследовании образцов продукции в ходе общественного контроля можно было проверить, соответствует ли продукция этим нормативам, сказал «Известиям» председатель союза Алексей Койтов.

«Суть законопроекта в том, что если производитель публично (например, на упаковке) заявил о соответствии товара СТО или ТУ, то они должны быть общедоступны и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов, а значит, предварительно пройти экспертизу на соответствие в том числе национальным и межгосударственным ГОСТам», — пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов:.

В настоящее же время регистрация и экспертиза СТО и ТУ добровольные, даже если они заявлены на упаковке, подчеркнул эксперт. Как результат, потребительский рынок заполнен товарами с обозначением неких СТО/ТУ, содержание которых неизвестно, заключил он. Чтобы производителю избежать издержек, достаточно не заявлять на упаковке о том, что товар будто бы им соответствует, и просто производить продукцию в соответствии с обязательными требованиями техрегламентов.