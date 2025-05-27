Гонконг станет доступен для редомициляции связанных с РФ компаний

27 мая. FINMARKET.RU - 23 мая вступил в силу пакет изменений к законодательству Гонконга, который разрешает "входящую" редомициляцию, то есть переезд иностранных компаний в этот специальный административный район Китая. Теперь российские предприниматели могут выбрать эту юрисдикцию (наряду с такими государствами, как ОАЭ, Маврикий и Сейшелы) для перемещения из "недружественных" стран и офшоров, пишет "Коммерсант"

Принятие изменений объясняется желанием властей Гонконга поддержать экономику в условиях торговой войны США и КНР. В 2021 годуразрешил редомициляцию для инвестиционных фондов, теперь речь идет и о компаниях.

С вступлением изменений в силув Гонконг доступна частным и публичным компаниям с ограниченной и с неограниченной ответственностью. У компании должно быть одобрение на переезд от 75% ее участников, а также законодательная возможность переезда из ее действующей юрисдикции.

Российский бизнес интересуется этой юрисдикцией на фоне ограниченного доступа к другим финансовым центрам - Лондону, Нью-Йорку, Сингапуру. "Гонконг исторически используется российским бизнесом для создания торговых и холдинговых компаний, он занимает выгодное географическое положение с точки зрения азиатских рынков, обладает развитой деловой инфраструктурой", - говорит партнер Kept Александр Токарев.

Между тем редомициляция в Гонконг сопряжена и с рядом рисков - от отсутствия устоявшейся практики применения этого режима до возможных ограничений со стороны банков.