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27 мая 2025 года 09:27
Гонконг станет доступен для редомициляции связанных с РФ компаний
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EPA/TACC
27 мая. FINMARKET.RU - 23 мая вступил в силу пакет изменений к законодательству Гонконга, который разрешает "входящую" редомициляцию, то есть переезд иностранных компаний в этот специальный административный район Китая. Теперь российские предприниматели могут выбрать эту юрисдикцию (наряду с такими государствами, как ОАЭ, Маврикий и Сейшелы) для перемещения из "недружественных" стран и офшоров, пишет "Коммерсант". Принятие изменений объясняется желанием властей Гонконга поддержать экономику в условиях торговой войны США и КНР. В 2021 году Гонконг разрешил редомициляцию для инвестиционных фондов, теперь речь идет и о компаниях. С вступлением изменений в силу редомициляция в Гонконг доступна частным и публичным компаниям с ограниченной и с неограниченной ответственностью. У компании должно быть одобрение на переезд от 75% ее участников, а также законодательная возможность переезда из ее действующей юрисдикции. Российский бизнес интересуется этой юрисдикцией на фоне ограниченного доступа к другим финансовым центрам - Лондону, Нью-Йорку, Сингапуру. "Гонконг исторически используется российским бизнесом для создания торговых и холдинговых компаний, он занимает выгодное географическое положение с точки зрения азиатских рынков, обладает развитой деловой инфраструктурой", - говорит партнер Kept Александр Токарев. Между тем редомициляция в Гонконг сопряжена и с рядом рисков - от отсутствия устоявшейся практики применения этого режима до возможных ограничений со стороны банков.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Гонконг, редомициляция
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