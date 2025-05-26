В Госдуме предложили ввести выплаты домохозяйкам

26 мая. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вносится законопроект депутатов фракции ЛДПР, устанавливающий основания и порядок осуществления ежемесячных выплат лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства.

Авторы инициативы, с которой ознакомилась "Российская газета" , отмечают, что внерыночное ведение хозяйства внутри дома (уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья) осуществляется преимущественно женщинами, что часто создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.

"В случае наличия в семье требующих присмотра несовершеннолетних детей, нуждающихся в постороннем уходе ребенка-инвалида, инвалида с детства I группы, престарелых родителей, невозможности найма нянь и сиделок женщина часто вынуждена заниматься исключительно ведением домашнего хозяйства", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту. А если ещё и супруг получает невысокую зарплату, то семья может оказаться в крайне тяжелом положении.

Право на получение ежемесячной, говорится в законопроекте, будут иметь трудоспособные неработающие граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Согласно законопроекту, ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи.

При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей.

Размер ежемесячной выплаты - величина прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в регионе.