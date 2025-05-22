Проект робототехники уменьшится на 1,7 млрд рублей

22 мая. FINMARKET.RU - Финансирование федерального проекта по промышленной робототехнике планируется сократить на 1,7 млрд руб. с изначально запланированных 5,6 млрд руб. Одновременно Минпромторг на год снизил требования по локализации отечественных производителей промышленных роботов, чтобы увеличить число компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки. Сейчас им соответствует только одна, а средний уровень локализации на рынке составляет 60–70%, пишет "Коммерсант"

Сокращение финансирования скажется на достижении высоких показателей роботизации в России, например, на цели войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации к 2030 году, считает замдиректора Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин. Требования по локализации были адекватными, но их снижение видится адекватной немонетарной мерой поддержки, считает гендиректор компании "Эйдос робототехника" Антон Сурьянинов.

"Сокращение финансирования субсидий не обязательно приведет к их резкому сокращению в реальном выражении. За счет более жесткого отбора, перераспределения ресурсов и развития альтернативных мер поддержки государство может сохранить эффективность программ даже при меньшем бюджете. Однако ключевым фактором останется прозрачность распределения средств - если механизмы будут работать четко, бизнес и граждане могут даже не заметить изменений, над чем Минпромторг и будет работать", - говорится в комментарии Минпромторга.