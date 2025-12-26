.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Рост ВВП РФ в ноябре составил 0,1%, за январь-ноябрь - 1,0%
Рост ВВП РФ в ноябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% в годовом сравнении после повышения на 1,6% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на...
 
Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год...
 
Из отходов производства будут добывать драгметаллы
Драгоценные металлы в России планируют получать из отходов промышленного производства. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" по поручению президента России приступили к реализации пилотных проектов по извлечению редких металлов из...
 
26 декабря 2025 года 18:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря

 0  
26 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11192,43 (-27,67) руб./грамм; на серебро - 174,2 (-0,43) руб./грамм; на платину - 5515,28 (-13,64) руб./грамм; на палладий - 4588,58 (-11,34) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 декабря выросла на 1,14% и составила 52578,875 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52578,875 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 593,879 млрд руб., или на...
.
26 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0441 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,02 коп. и составил 11,0441 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,958 руб., максимальный - 11,125 руб. Было заключено 100025 сделок. Объем торгов составил 158002,61...
.
26 декабря 2025 года 19:15
Производство сельхозпродукции в РФ в ноябре выросло на 20,1%, за 11 месяцев - на 5,4%
Производство сельхозпродукции в РФ в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 20,1%, за январь-ноябрь - на 5,4%, сообщил Росстат в пятницу.

Год назад показатели были...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 19:11
В ноябре оборот розничной торговли РФ вырос на 3,3%, за 11 месяцев - на 2,5%
Оборот розничной торговли в России в ноябре в годовом выражении увеличился на 3,3%, сообщил Росстат. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,7%. Темпы роста замедлились: в октябре оборот увеличился на...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 19:09
Рост зарплат в РФ в октябре ускорился до 6,1% в реальном выражении, за 10 месяцев составил 4,7%
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2025 года составил 6,1% в годовом выражении после повышения на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 19:07
Безработица в РФ в ноябре опустилась до августовских 2,1% после 2,2% в сентябре и октябре
Безработица в России в ноябре 2025 года составила 2,1%, что соответствует историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщил в пятницу Росстат.

Показатель уже опускался на этот уровень в августе 2025 года, после этого безработица...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 19:04
В декабре предпринимательская уверенность в РФ снизилась в добыче, выросла в обработке
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в декабре 2025 года снизился на 2,5 процентного пункта (п.п.) - до минус 4,4%, сообщил Росстат в пятницу.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в декабре 2025 года вырос на 1,8 п.п., составив минус...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 19:01
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в ноябре снизился на 0,5%, за 11 месяцев рост составил 0,9%
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2025 года снизился на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте,...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 1,5%, индекс РТС - на 1,8%
26 декабря. FINMARKET.RU -Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу уверенным ростом.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал умеренным ростом на фоне позитивных сигналов с сырьевых площадок (подорожали нефть и металлы), сдерживающим фактором...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:55
Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 г.
Исламский банк в России может появиться в 2026 году, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведем работу с...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:51
В Казани открыли первый в СНГ представительский центр развития исламских фининститутов AAOIFI
В Казани в пятницу состояло торжественное открытие первого в странах СНГ представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

Как...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:46
ЦБ до конца 2026 г. не будет применять меры к банкам за работу с компаниями, чьи сайты включены в реестр запрещенных в РФ
Банк России продлил до конца 2026 года период, в течение которого не будет применять к кредитным организациям меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в РФ интернет-ресурсов.

Согласно федеральному...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:39
Нефть ушла в минус
Нефтяные цены перешли к снижению в ходе торгов вечером, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов, проходящих при невысокой активности. В четверг биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:27
Перечисления в бюджет РФ по линии ФТС составили на текущий момент 97% от плана на год
Федеральная таможенная служба (ФТС) России к настоящему моменту перечислила в бюджет 5 трлн 787 млрд рублей, что составляет 97% от плана на год, говорится в сообщении службы по итогам коллегии.

"Негативными факторами стали снижение объема ввоза товаров и курс валют. Тем...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:19
Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию
Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 12 января 2026 года.

Дивиденды...    читать дальше
.
26 декабря 2025 года 18:11
Росреестр займется вопросами регулирования риелторской деятельности
Росреестр в следующем году планирует заняться вопросами регулирования риелторской деятельности, сообщил статс-секретарь - замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий в пятницу.

"Мы видим общественный запрос на эту тему в целом. Люди говорят, что есть вопросы к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.