Число кредитов на дома упало в 14 раз

23 апреля. FINMARKET.RU - Выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в первом квартале 2025 года упали в 14 раз по сравнению с началом 2024 года, сообщает ДОМ.РФ. За три месяца было выдано лишь 2,2 тыс. ипотечных кредитов на строительство частных домов. Спрос на готовыеснизился меньше - в 2,5 раза (до 8 тыс. кредитов), пишет "Российская газета"

В целом выдачи ипотеки на строительство или покупку дома уменьшились за год на 80%. Это объясняется, помимо прочего, тем, что в начале 2024 года действовала общая льготная ипотека и более половины кредитов на ИЖС выдавалось как раз по этой программе. В июле программа завершилась. Сейчас на льготные ипотечные программы приходится 95% выдач ипотеки на ИЖС, и 85% новых кредитов получены по "Семейной ипотеке". В сегменте готовых домов ситуация несколько иная: 43% кредитов в первом квартале были получены на рыночных условиях. С марта на ИЖС распространены счета эскроу, это приведет к росту выдачи ипотеки в этом сегменте по мере адаптации участников рынка к новому механизму, считают аналитики ДОМ.РФ.

Резкое снижение объема выдачи ипотеки произошло еще в третьем квартале 2024 года, отмечает руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина.

Оно коснулось не только ИЖС, но и всех сегментов жилья - как загородного, так и городского. "Причина - отмена льготной ипотеки. К июню 2024 года зависимость массовых сегментов жилья от ипотеки достигла в среднем 90%, то есть 9 из 10 потенциальных покупателей жилья эконом- и комфорт-классов планировали приобрести недвижимость именно в кредит. Во втором квартале 2024 года отмечался весьма заметный рост спроса, покупательской активности и объема выдачи ипотеки, и связан он был именно с грядущей отменой льготных программ. После того как программу завершили, спрос закономерно резко упал", - поясняет Магилина.

Во втором полугодии 2024 года на фоне заметного снижения объема заказов цены чуть "притормозили", но с начала весны 2025 года рост продолжился.