Производители хлеба жалуются на монополизацию рынка электронного документооборота

23 апреля. FINMARKET.RU - Производители хлебобулочных изделий просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рынок электронного документооборота между поставщиками и ритейлом на предмет монополизации. В распоряжении "Коммерсанта" оказалось письмо Национального союза хлебопечения (НСХ) и Российского союза пекарей (РСП), направленное 16 апреля главе ФАС Максиму Шаскольскому. Хлебопеки жалуются, что им приходится работать только с "СКБ Контур", тарифы которого им представляются необоснованными и непрозрачными. В "СКБ Контур", в свою очередь, объясняют текущую стоимость своих услуг для дистрибуторов специфическими требованиями ритейлеров.

"С непонятным ценообразованием на услуги EDI-провайдеров сталкиваются большинство предприятий, входящих в союз", - отметил президент Российского союза пекарей (РСП) Дмитрий Семенов. По оценкам РСП, уровень затрат на услуги операторов EDI для производителей хлебобулочных изделий составляет 0,3-0,4% от их выручки, что оценивается в 2,5 млрд рублей. Эти затраты представляются "не только расточительными, но и губительными для отрасли", у которой совокупная прибыль в 2024 году составила 15 млрд рублей, говорится в обращении хлебопеков в ФАС.