Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли на треть

23 апреля. FINMARKET.RU - Федеральныйполучил 224,4 млрд руб. поступлений от повышенногопо итогам 2024 г., сообщил "Ведомостям" представитель ФНС. В прошлом году налог с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5 млн руб. в год, облагался по ставке 15%, из них 2 процентных пункта (п. п.) зачислялись в федеральную казну.

В региональном разрезе лидером по поступлениям от дополнительных 2 п. п. ставки в федеральный бюджет традиционно стала Москва, следует из статистики ФНС, с которой ознакомились "Ведомости". Например, из 224,4 млрд руб. поступлений от дополнительных 2 п. п. ставки 110 млрд (49%) пришлось на столицу. Если рассматривать повышенный НДФЛ только на трудовые доходы, то Москва обеспечила 57,5% поступлений (62,5 млрд из 108,7 млрд руб.). Следом идут Санкт-Петербург (8,6 млрд руб.) и Московская область (7,1 млрд руб.).

Дополнительная ставка налога на дивиденды принесла бюджету дополнительные 97,9 млрд руб. Региональные лидеры те же - около 40% приходится на Москву, еще 10% обеспечил Санкт-Петербург, 8% - Московская область.

Фактические поступления повышенного подоходного налога получились выше прогнозируемых значений как изначально заложенных в бюджет, так и пересмотренных в большую сторону в рамках поправок в бюджет, отметил эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев. Очевидно, что это произошло из-за увеличения налоговой базы свыше ожидаемых значений, чему способствовало сразу несколько факторов, отметил эксперт. Одним из них была выплата рекордных дивидендов, доход от которых при превышении 5 млн рублей облагался повышенным НДФЛ (с 2025 года порог снижен до 2,4 млн), - они превзошли уровень 2023 года более чем на треть, пояснил он. Значимую роль тут сыграл рост процентных ставок в экономике и выросшие в связи с этим требования со стороны инвесторов к дивидендной доходности, полагает Аблаев.

Еще одним значимым фактором стал рост уровня заработных плат, превышающий прогнозные значения, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. По оценкам Минфина, расширение прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году принесет в бюджет дополнительно 335,9 млрд рублей, следует из приложения к пояснительной записке к действующему федеральному закону о бюджете. В 2026 году министерство ожидает дополнительно 411,5 млрд рублей, в 2027 году - 460 млрд рублей. Прогноз поступлений по повышенной части налога сложен, так как в группе населения с высокими доходами доля заработной платы и социальных выплат относительно меньше, зато есть доходы от имущества, ценных бумаг и т. д., говорит старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В 2025 году он ожидает порядка 0,3% ВВП новых доходов, связанных с увеличением прогрессии шкалы НДФЛ.