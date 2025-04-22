Малый бизнес постепенно восстанавливается

22 апреля. FINMARKET.RU - В конце первого квартала деловая активность малого бизнеса постепенно восстанавливалась после спада, свидетельствует индекс RSBI (рассчитывается ПСБ, "Опорой России" и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В марте значение этого индикатора увеличилось до 52,7 пункта после 51,7 в феврале. Прежние опросы фиксировали пессимизм компаний, наблюдавшийся со второй половины 2024 года. Это было связано с сокращением финансовых возможностей МСП.

Впрочем, пишет "Коммерсантъ",в большей степени опиралось на эмоциональные оценки опрошенных компаний, а не на фактическое положение дел: предприниматели надеются на рост выручки и расширение штата на горизонте ближайших месяцев.

Высокие процентные ставки по кредитам между тем продолжают ограничивать доступность финансирования для малого бизнеса - индикатор кредитной активности МСП снизился в марте до минимума с "ковидной" осени 2020 года. На фоне сохранения высокой ключевой ставки и сопутствующей незаинтересованности предпринимателей в кредитовании на текущих условиях компании пока вынуждены откладывать реализацию проектов. Больше всего фактор высоких ставок отражается на сфере производства, где зачастую требуются более масштабные инвестиции, отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ .