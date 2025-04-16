Новых компаний в сфере общепита становится больше

16 апреля. FINMARKET.RU - Рост трафика в заведениях общепита стимулировал предпринимателей вернуться к планам открытия новых заведений. В начале 2025 года число регистраций компаний в этой сфере выросло на 5,1%. Этому способствовали повышение рентабельности бизнеса, а также ожидания возвращения международных брендов общепита, с которыми можно будет работать по франшизе, пишет "Коммерсантъ". Эксперты ожидают, что положительная динамика в отрасли сохранится на протяжении всего года.

В январе—марте 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло на 5,1% год к году, почти до 10 тыс., подсчитали в "Контур.Фокус" по запросу “Ъ”. Годом ранее, напротив, наблюдался спад: тогда показатель сократился на 3,8%, до 9,5 тыс. При этом рост числа ликвидаций также замедлился: в начале 2025 года таких юрлиц было на уровне 8,3 тыс. компаний, что на 7,8% больше год к году, уточняют аналитики. Год назад рост достигал 20,5%.

Регистрация новых юрлиц — это итог уже прошедших переговоров, начатых в 2024 году, поясняет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Предпринимателям приходит осознание, что с высокой ключевой ставкой ЦБ "предстоит жить долго", и те, кто ранее занимал выжидательную позицию, решили реализовать свои планы, поясняет она.

Одним из факторов роста регистраций новых предприятий в сфере общепита является повышение уровня рентабельности этого бизнеса, считает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговойNeo Станислав Мудров.