В 1-м квартале цены на внутренние грузоперевозки упали на 12%

15 апреля. FINMARKET.RU - Спрос на внутренние автомобильныев первом квартале снизился на 1% год к году, подсчитала биржа грузоперевозок ATI.SU. По отношению к четвертому кварталу показатель упал на 14%, что объясняется традиционной коррекцией после ажиотажного предновогоднего периода, пишет "Коммерсант" . Замдиректора ПЭК Вадим Филатов говорит, что во внутренних перевозках зафиксировано «историческое значение дисбаланса грузов и доступного транспорта»: индикатор аналитиков ATrucks, отражающий баланс между предложением и свободным транспортом, к 3 февраля опускался до минус 77 пунктов, что ниже уровня весны 2020 года, когда была пандемия. Но сейчас ситуация восстанавливается, отмечает он. Заместитель гендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян оценивает падение внутренних грузоперевозок в 30%.

Средние ставки на перевозки по стране, сообщают в ATI.SU, к началу апреля снизились за год на 12,1%, «причем это снижение обеспечили последние три месяца (на 13% в сравнении с концом 2024 года)».

Участники рынка автомобильных грузоперевозок отмечают углубление падения цен на свои услуги и снижения внутреннего спроса. В компаниях связывают это с эйфорией, вызванной ростом рынка в предыдущие годы, что побудило перевозчиков закупить в дорогой лизинг технику, из-за чего многие сейчас работают ниже себестоимости, лишь бы избежать простоя парка. Скорого повышения цен перевозчики не ожидают.