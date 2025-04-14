Ритейлеры просят коррекции законодательства для онлайн-торговли

14 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривает инициативу торговых сетей X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток") и "Тандер" ("Магнит") о снятии ограничений на применение агентской схемы при продаже продуктов через аффилированные маркетплейсы. Григоренко поручил ведомству проработать предложения по итогам заседания 19 марта, следует из протокола заседания, на который ссылаются "Ведомости".

Согласно документу, ведомство должно проработать изменения в закон о торговле. Сейчас закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" (381-ФЗ) запрещает торговым сетям принимать для реализации продовольственные товары по посредническим договорам – в частности, по агентским, договору поручения или комиссии. Это означает, что торговые сети обязаны выкупать все товары у поставщиков, а уже потом их продавать. На маркетплейсы это требование не распространяется. Но если маркетплейс входит в одну группу с торговой сетью, запрет на использование агентских схем автоматически распространяется и на него.

Минпромторг уже ведет проработку возможных изменений в закон о торговле вместе с заинтересованными органами власти, подтвердил "Ведомостям" представитель ведомства. По его словам, поправки обусловлены трансформацией торговли, в которой онлайн- и офлайн-продажи все чаще сливаются в рамках одной группы компаний. Когда принимался закон, маркетплейсы как форма торговли не существовали в правовом поле, говорят в Минпромторге. Изменения, считают в ведомстве, "положительно скажутся на развитии конкурентной среды", поскольку позволят маркетплейсам сетей подключать сторонних поставщиков продуктов и развивать бизнес по аналогии с независимыми цифровыми платформами.

В пресс-службе Григоренко подчеркнули, что работа над инициативой ведется в рамках более широкого проекта закона "О платформенной экономике в РФ", который готовится правительством. Он должен установить единые правила для цифровых платформ, включая маркетплейсы и классифайды, с учетом специфики их работы. В ходе подготовки законопроекта было получено более 200 предложений от бизнеса и экспертов, в том числе и обсуждаемое. Все предложения коммерческих компаний и отраслевых ассоциаций прорабатываются, добавили в пресс-службе Григоренко.