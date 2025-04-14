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14 апреля 2025 года 08:55
Продажи каско резко выросли в этом году
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
14 апреля. FINMARKET.RU - В 2025 году произошел всплеск продаж полисов каско. Некоторые игроки рынка фиксируют двукратный рост оформлений, несмотря на снижение продаж новых авто, для которых традиционно требуется дополнительная защита, пишут "Известия". По данным финансового маркетплейса "Сравни", в 1-м квартале продажи полисов каско выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тенденцию к повышению продаж каско в начале года подтвердили "Известиям" и крупнейшие страховщики. У небольших игроков рынка рост спроса на каско был еще больше, пояснили в "Сравни". В то же время, по данным "Автостата", в феврале 2025- го количество проданных авто продемонстрировало падение на 25%, а в марте - на 46% относительно аналогичных месяцев 2024 года, рассказал директор домена "каско" "Ингосстраха" Артём Яковлев. В сегменте машин с пробегом тоже произошло снижение - на 5-7%, то есть полисы всё чаще оформляют на поддержанные машины. В таких условиях спрос на каско обусловлен ростом цен на автомобили, их ремонт и комплектующие, пояснили в пресс- службе "Согаза". Клиенты опасаются, что ремонт в случае ДТП окажется слишком дорогим, а достать запчасти самостоятельно будет тяжело, согласился вице- президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. По сравнению с 2022 годом ситуация с ценами более стабильная, но после подорожания люди начали воспринимать автомобили как имущество высокой ценности. При этом, как отмечают в "Сравни", средняя цена каско в начале 2025 г. упала на 10%. Это связано с популярностью мини- каско - полисов с ограниченным покрытием. Средняя стоимость таких страховок составила всего 1,5 тыс. рублей. В то же время самый дорогой полис с полноценной защитой обошелся в 375,8 тыс. Еще одна причина роста спроса на каско - ужесточение банками требований к заемщикам, считает гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. Даже при покупке б/у авто многие кредитные организации настаивают на оформлении страховки как условии выдачи займа. Кроме того, после волны угонов спрос на полисы от ущерба и угона вырос даже среди владельцев машин старше 5-ти лет. В начале 2025- го страховщики отметили рост числа угонов до 70%, писали ранее "Известия". Однако основная причина роста спроса на каско в том, что всё больше владельцев машин понимают, что без страховки ремонт автомобиля будет очень трудозатратный. По словам Франк, ремонт после ДТП сегодня обходится на 30-40% дороже, чем 2 года назад. Эксперт не исключает, что рост спроса на каско, продолжится, особенно в сегменте подержанных авто.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, авто, полисы, каско.продажи
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