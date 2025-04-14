Продажи каско резко выросли в этом году

14 апреля. FINMARKET.RU - В 2025 году произошел всплеск продаж полисов каско. Некоторые игроки рынка фиксируют двукратный рост оформлений, несмотря на снижение продаж новых, для которых традиционно требуется дополнительная защита, пишут "Известия" . По данным финансового маркетплейса "Сравни", в 1-м квартале продажи полисов каско выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Тенденцию к повышению продаж каско в начале года подтвердили "Известиям" и крупнейшие страховщики. У небольших игроков рынка рост спроса на каско был еще больше, пояснили в "Сравни".

В то же время, по данным "Автостата", в феврале 2025- го количество проданных авто продемонстрировало падение на 25%, а в марте - на 46% относительно аналогичных месяцев 2024 года, рассказал директор домена "каско" "Ингосстраха" Артём Яковлев. В сегменте машин с пробегом тоже произошло снижение - на 5-7%, то естьвсё чаще оформляют на поддержанные машины.

В таких условиях спрос на каско обусловлен ростом цен на автомобили, их ремонт и комплектующие, пояснили в пресс- службе "Согаза". Клиенты опасаются, что ремонт в случае ДТП окажется слишком дорогим, а достать запчасти самостоятельно будет тяжело, согласился вице- президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. По сравнению с 2022 годом ситуация с ценами более стабильная, но после подорожания люди начали воспринимать автомобили как имущество высокой ценности.

При этом, как отмечают в "Сравни", средняя цена каско в начале 2025 г. упала на 10%. Это связано с популярностью мини- каско - полисов с ограниченным покрытием. Средняя стоимость таких страховок составила всего 1,5 тыс. рублей. В то же время самый дорогой полис с полноценной защитой обошелся в 375,8 тыс.

Еще одна причина роста спроса на каско - ужесточение банками требований к заемщикам, считает гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. Даже при покупке б/у авто многие кредитные организации настаивают на оформлении страховки как условии выдачи займа. Кроме того, после волны угонов спрос на полисы от ущерба и угона вырос даже среди владельцев машин старше 5-ти лет. В начале 2025- го страховщики отметили рост числа угонов до 70%, писали ранее "Известия".

Однако основная причина роста спроса на каско в том, что всё больше владельцев машин понимают, что без страховки ремонт автомобиля будет очень трудозатратный. По словам Франк, ремонт после ДТП сегодня обходится на 30-40% дороже, чем 2 года назад. Эксперт не исключает, что рост спроса на каско, продолжится, особенно в сегменте подержанных авто.