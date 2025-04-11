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11 апреля 2025 года 08:15
Сети могут обязать включать в ассортимент не менее 10% региональных товаров
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Владимир Гердо/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Торговые сети хотят обязать ставить на полки не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства. Как выяснили "Известия", такие поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" 11 апреля внесут в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым. В документе говорится, что новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий. "Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что сегодня к товарам первой необходимости, в том числе относятся мясные продукты (говядина, свинина и баранина, за исключением бескостного мяса, а также куры, кроме куриных окорочков), рыба (мороженая неразделанная), молочные и масложировые (молоко питьевое, масло сливочное, масло подсолнечное). Кроме того, в эту категорию попадают куриные яйца, сахар-песок, соль, чай, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы (рис шлифованный, пшено, гречка), а также основные виды овощей и фруктов (картофель, капуста, лук, морковь, яблоки). Введение нормы о минимальной доле региональной продукции создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей, сократит монополизацию дистрибуции крупными поставщиками и обеспечит потребителей более доступными товарами, подчеркивается в документе.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, торговля, ассортимент
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