Сети могут обязать включать в ассортимент не менее 10% региональных товаров

11 апреля. FINMARKET.RU - Торговые сети хотят обязать ставить на полки не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства. Как выяснили "Известия" , такие поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" 11 апреля внесут в Госдуму депутаты фракции "Справедливая- За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

В документе говорится, что новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий.

"Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что сегодня к товарам первой необходимости, в том числе относятся мясные продукты (говядина, свинина и баранина, за исключением бескостного мяса, а также куры, кроме куриных окорочков), рыба (мороженая неразделанная), молочные и масложировые (молоко питьевое, масло сливочное, масло подсолнечное). Кроме того, в эту категорию попадают куриные яйца, сахар-песок, соль, чай, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы (рис шлифованный, пшено, гречка), а также основные виды овощей и фруктов (картофель, капуста, лук, морковь, яблоки).

Введение нормы о минимальной доле региональной продукции создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей, сократит монополизацию дистрибуции крупными поставщиками и обеспечит потребителей более доступными товарами, подчеркивается в документе.