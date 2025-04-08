В России миллион IT-специалистов, но их по-прежнему не хватает

8 апреля. FINMARKET.RU - Число IT-специалистов в России год к году увеличилось на 13% и в 2024 г. составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025. Кроме того, на 24% увеличилась среднемесячная зарплата сотрудников IT-отрасли: в прошлом году она составила 176 тыс. руб. , пишут "Ведомости"

По словам Плуготаренко, вопрос "кадрового суверенитета" сейчас является одним из ключевых, он прорабатывается правительством и профильными организациями. "Без сильных разработчиков невозможна вся та экосистема цифровых сервисов и ИКТ-сферы, которую мы сегодня знаем, - говорит топ-менеджер. - В российском сегменте интернета сейчас около 103 млн пользователей. Все это, согласно государственной статистике, создается и поддерживается примерно 1 млн человек, которые работают в IT-отрасли". Рост числа занятых в IT связан как с уже реализуемыми инициативами и мерами поддержки, так и с интересом граждан к индустрии, уточнил представитель Минцифры.

Плуготаренко добавил, что есть оценки, согласно которым всего в цифровом контуре около 3 млн специалистов: "Но в любом случае это чуть меньше 4% трудоспособного населения России, которые создают все то буйство сервисов, технологий и решений, которыми мы пользуемся каждый день". По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2024 г., в России насчитывается 56 млн официально трудоустроенных граждан.

По оценке Минцифры, в 2024 г. нехватка IT-специалистов достигала 700 тыс. человек, а к 2025 г. может вырасти до 1 млн. "По мере ускоренного импортозамещения растет и потребность в IT-специалистах. Их подготовка - один из наших важнейших приоритетов. Мы рассчитываем, что принятые и предусмотренные в рамках нацпроекта "Экономика данных" меры позволят и дальше увеличивать кадровый потенциал отрасли", - заявил представитель министерства.