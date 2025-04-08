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08 апреля 2025 года 08:50
Развитие электроэнергетики могут финансировать повышением платежей
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EPA/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - Минэнерго предлагает профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн рублей за счет повышенных платежей энергорынка, пишет "Коммерсантъ". Конечная стоимость электроэнергии в РФ (включает цену оптового энергорынка с учетом электросетевого тарифа и энергосбытовой маржи) к 2042 году может вырасти почти вдвое - с 6,6 до 12,8 рубля за 1 кВт.ч (в ценах 2025 года). Такой прогноз содержится в материалах Минэнерго к стратегической сессии правительства "Развитие электроэнергетического комплекса РФ". Эксперт Kept Сергей Роженко полагает, что ключевой вызов для экономически эффективной окупаемости проектов - их финансирование не за счет энергорынка, а за счет привлеченных кредитов: только после ввода объектов в эксплуатацию начинается возврат средств благодаря повышенным платежам потребителей. В условиях высоких ставок, по его мнению, это приводит к тому, что свыше половины средств используется неэффективно - на покрытие банковских процентов
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, эл/энергетика, развитие
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