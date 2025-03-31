IT-компании просят поддержки

31 марта. FINMARKET.RU - Российские разработчики программного обеспечения (ПО) обратились в Минцифры с просьбой расширить перечень мер поддержки отечественных компаний в условиях возможного возвращения западных конкурентов на рынок. Среди предложенных инициатив – государственное регулирование цен на российские продукты, взыскание компенсаций с западных компаний за убытки отечественных производителей, а также отмена штрафов за использование иностранного ПО. Об этом пишут "Ведомостм", ссылающися на Николая Комлева, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; в нее входит 40 компаний, в том числе "Ланит", 1С, VK, "Лаборатория Касперского" и т. д.).

Если после окончания спецоперации санкции сохранятся, необходимо продлить действие существующих правовых механизмов импортозамещения, включая субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы как для разработчиков, так и для заказчиков отечественного ПО, отметил Комлев. В связи с этим участники АПКИТ считают необходимым внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят учитывать затраты на российские IT-решения в себестоимости продукции предприятий.

Среди финансовых мер поддержки АПКИТ предлагает пересмотреть и расширить программу Российского фонда развития информтехнологий, предоставляющего субсидирование и гранты отечественным разработчикам, а также создать рабочую группу по ценообразованию на отечественное ПО. По словам Комлева, среди потребителей отечественного ПО «распространено мнение о его высокой стоимости», что препятствует полноценному переходу на российские разработки. В рабочую группу Комлев предложил включить представителей ФАС, Счетной палаты, Генпрокуратуры, отраслевых ассоциаций и крупнейших разработчиков ПО.

Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что поддержка отечественных IT-компаний будет сохранена и это остается для регулятора приоритетом. По его словам, регулятор рассмотрит все предложенные АПКИТ меры и сформирует официальную позицию по ним. При этом в Минцифры не исключают, что возможное возвращение иностранных IT-компаний может позитивно отразиться на конкуренции с российскими производителями софта.