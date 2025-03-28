Продажи новых авто в РФ вернутся к росту после 2025 года

28 марта. FINMARKET.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 11% в годовом выражении до 1,39 млн штук, но в 2026–2027 гг. начнут расти двузначными темпами. Об этом говорится в обзоре по развитию российского авторынка, подготовленном Oks Labs, пишут "Ведомости"

аналитиков консалтинговой компании традиционно предполагает три сценария – базовый, оптимистичный и пессимистичный. В любом из вариантов продажи в 2025 г. будут падать. В базовом – на 11%, в оптимистичном – на 1% до 1,55 млн машин, в пессимистичном – на 22% до 1,23 млн.

Ожидания Oks Labs на 2025 г. основаны на том, что среднегодовая ключевая ставка в этом году будет находиться на уровне 20,5%, а стоимость нефти Urals – $69/барр.

Расчеты на 2026 г. в базовом сценарии предполагают рост рынка на 17% по сравнению с ожидаемым результатом за 2025 г. – до 1,62 млн авто. На 15% он может вырасти в позитивном варианте и составить 1,78 млн штук, на 19% – в негативном, составив в этом случае 1,46 млн новых машин.

В 2027 г. продажи, согласно прогнозам аналитиков, увеличатся на 12% к 2026 г. в базовом варианте (1,82 млн машин), на 11% – в оптимистичном (1,98 млн) и на 14% – в пессимистичном (1,66 млн штук).

Среди угроз для отечественного авторынка в ближайшие пять лет аналитики компании называют ослабление курса рубля, политические и экономические шоки, к которым они среди прочего причисляют ограничение поставок китайских машин в Россию, а также увеличение срока владения автомобилем из-за роста цен.