Россия может утроить производство осетрины и черной икры

27 марта. FINMARKET.RU - Россия входит в пятерку мировых лидеров по выращиванию осетровых, и нет никаких проблем утроитьв среднесрочной перспективе.

"Осетровые Каспийского моря - трансграничные виды, мигрирующие между северной и южной частями моря, - рассказал "Российской газете" руководитель Волжско-Каспийского филиала КаспНИРХ Анатолий Богачев. - Поэтому в то время как в России промысел осетровых не велся, в других прикаспийских государствах запрета как такового не было. Только с 2012 года все они ввели мораторий на промысел и нулевые квоты на экспорт икры и мяса. Однако, несмотря на запреты, с 2012 по 2024 год численность осетровых продолжала сокращаться: например, биомасса белуги в акваториях России уменьшилась в 11,6 раза, русского осетра - в 2,6, севрюги - в четыре".

Восстановление популяций поручено Росрыболовству. ФГБУ "Главрыбвод" участвует в проектах "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал", выпуская молодь осетровых. Например, в 2024 году по госзаданию было выпущено 46,53 миллиона штук, что превысило план в 33,09 миллиона. Основную часть - 33,13 миллиона штук - обеспечил Каспийский филиал.

Восстановление популяций осетровых - это важный шаг на пути к сохранению этих редких видов. Однако при этом ключевую роль в обеспечении роста производства играет искусственное воспроизводство. В стране растут объемы товарного осетра, и этот процесс соответствует мировому тренду, в котором Россия имеет все шансы занять свою нишу.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), объем производства осетровых видов рыб в прошлом году составил 7 тысяч тонн, это на 3% больше, чем годом ранее. Всего в стране этим видом аквакультуры занимаются чуть больше 150 предприятий. Около 40% от общего объема производства осетровых в стране приходится на Астраханскую область. По черной икре регион является лидером. За 10 лет регион увеличил выпуск икры в 7 раз - с 400 до 2800 тонн.

Между тем отрасли не хватает ихтиологов, "пробуксовывают" субсидии на покупку кормов и мальков.