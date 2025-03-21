Рейтинг российских банков за февраль

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2025 год.
В феврале 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по потенциальному охвату аудитории - Газпромбанк. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 42 420 упоминаний (34 693 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 29 392 упоминания (25 575 в январе), за ним следует Альфа-Банк - 9 418 упоминаний (8 222 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 41% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 13%, уровень заметности Альфа-Банк вырос на 16% по сравнению с января.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 302,4 млн (+4,5%, 289,5 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 267,2 млн, показатель снизился на 18% в сравнении с предыдущим месяцем (326,4 млн). Третью строчку занял Газпромбанк, его показатель вырос на 139% - до 209,5 млн (87,5 месяцем ранее).
В феврале ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год: чистая прибыль обновила рекорд, увеличившись до 1,58 трлн рублей. Относительно 2023 года показатель вырос на 4,8%, рентабельность капитала за год составила 24%, прибыль на акцию увеличилась до 72,03 руб. с 69,1 рублей." В начале года мы поставили перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все они были выполнены", - прокомментировал итоги года глава Сбербанка Герман Греф.
По итогам публикации отчетности Г.Греф провел звонок с аналитиками и инвесторами. По его словам, Сбербанк в своей работе исходит из сценария, что никакие санкции против банка не снимут, а напротив, ужесточат. "Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом, если это [снятие санкций] произойдет", - сказал он.
Также в феврале Сбербанк предупреждал россиян о росте числа обманных объявлений об избавлении от долгов. В Интернете размещено более 2,5 млн рекламных объявлений с обещаниями избавить граждан от долгов - однако в большинстве своем это непорядочные, а порой и мошеннические практики. При этом на рынке есть квалифицированные добросовестные участники, но граждане могут столкнуться и с мошенниками, рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. По его словам, нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга. Должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше.
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о возможности снижения ключевой ставки Банка России во второй половине текущего года из-за приближающейся к пику инфляции в стране. По его словам, с учетом текущих прогнозов по инфляции в диапазоне 7-8% и заявлений руководства ЦБ, есть основания надеяться на снижение ставки до 19% или даже ниже. Также Андрей Костин отметил, что обвального падения кредитования ожидать не стоит.
ВТБ в феврале назвал самые опасные схемы обмана россиян в начале 2024 года. Клиенты банка чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагали товары по выгодной цене и сопровождали сделку формальными деталями: клиентам отправляли фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники переставали выходить на связь, а сайт удалялся. Кроме того, активно использовались схемы с оплатой доставки. Клиенту приходила ссылка на оплату через якобы официальные сервисы, однако в действительности это были поддельные страницы: после ввода данных карты мошенники воровали с нее деньги.
Руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал про самые надежные пароли: они не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей. Также эксперт дал пошаговую инструкцию, как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.
Большой резонанс в СМИ имела новость о продаже бизнесменами Петром Авеном и Михаилом Фридманом доли владения в Альфа-банке и "АльфаСтраховании". Британское издание Financial Times сообщило, что это было сделано для снятия санкций ЕС. Согласно документам, Фридман и Авен в прошлом году продали доли в банке и страховщике своему партнеру Андрею Косогову. По данным издания, бизнесмены владели в совокупности 45% акций банка и 42% акций страховой компании. Оба актива оцениваются примерно в 240 млрд рублей ($2,5 млрд).
Аналитики Альфа-банка и финансового маркетплейса Сравни проанализировали, отмечали ли россияне праздник 14 февраля и что дарили своим половинкам. В ходе опроса оказалось, что 60% респондентов сделали подарок только любимому человеку, 23% опрошенных никому ничего не подарили, а еще 17% участников опроса решили подготовить подарки в этот день всем близким. По оценке аналитиков Альфа-Банка, молодое поколение (18-25 лет) более активно тратит деньги на цветы - на 40% больше по сравнению с теми, кому 35-45 лет.
Газпромбанк выступил соорганизатором "Форума будущих технологий" в Москве и представил президенту Владимиру Путину свою роль в проектах технологического лидерства. В создании передовых производств банк берет на себя роль инвестора, который выстраивает из набора отдельных разработок единую технологическую цепочку. Сквозные технологии представил президенту заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Президент ознакомился с устройствами, необходимыми для создания бионических протезов нового поколения.
Газпромбанк в феврале объявил об обновлении мобильного приложения и интернет-банка. Новое приложение будет доступно не только для Android, но и для iOS. В AppStore приложение вышло под названием YourShopper. "Это обновление - важный шаг вперед. Оно меняет опыт взаимодействия с клиентом, делая его более персонализированным", - заявил первый вице-президент "Газпромбанка" Павел Наумов.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, февраль 2025
|Упоминания в СМИ, январь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|42 420
|34 693
|22,3
|2
|ВТБ
|29 392
|25 575
|14,9
|3
|Альфа-Банк
|9 418
|8 222
|14,5
|4
|Газпромбанк
|9 413
|6 838
|37,7
|5
|Т-Банк
|8 240
|7 917
|4,1
|6
|Промсвязьбанк
|7 613
|5 928
|28,4
|7
|Россельхозбанк
|7 418
|3 821
|94,1
|8
|Совкомбанк
|5 924
|4 062
|45,8
|9
|Московский Кредитный Банк
|3 854
|3 070
|25,5
|10
|Банк УРАЛСИБ
|3 061
|2 813
|8,8
|11
|Почта банк
|2 959
|2 767
|6,9
|12
|МТС Банк
|2 723
|2 457
|10,8
|13
|Банк ДОМ.РФ
|2 629
|2 272
|15,7
|14
|Банк Синара
|2 050
|661
|210,1
|15
|Примсоцбанк
|1 907
|1 445
|32,0
|16
|Банк Санкт-Петербург
|1 885
|1 489
|26,6
|17
|МСП Банк
|1 639
|301
|444,5
|18
|Дальневосточный банк
|1 537
|1 214
|26,6
|19
|Райффайзенбанк
|1 466
|1 127
|30,1
|20
|Ак Барс Банк
|1 209
|972
|24,4
|21
|Росэксимбанк
|1 090
|242
|350,4
|22
|ФК Открытие
|986
|1 325
|-25,6
|23
|ББР Банк
|943
|1 023
|-7,8
|24
|Банк Русский Стандарт
|926
|640
|44,7
|25
|Банк ЗЕНИТ
|893
|794
|12,5
|26
|Новикомбанк
|857
|469
|82,7
|27
|УБРиР
|850
|357
|138,1
|28
|КБ "Центр-инвест"
|831
|390
|113,1
|29
|ОТП Банк
|803
|577
|39,2
|30
|Росбанк
|785
|1 917
|-59,1
|31
|Банк Левобережный
|703
|774
|-9,2
|32
|ЮниКредит Банк
|690
|562
|22,8
|33
|РНКБ Банк
|686
|1 220
|-43,8
|34
|Ренессанс Кредит
|655
|651
|0,6
|35
|Ингосстрах Банк
|639
|297
|115,2
|36
|Экспобанк
|587
|243
|141,6
|37
|Банк "Точка"
|568
|193
|194,3
|38
|Абсолют Банк
|540
|642
|-15,9
|39
|Фора-Банк
|501
|435
|15,2
|40
|ХКФ Банк
|499
|695
|-28,2
|41
|Ситибанк
|485
|142
|241,5
|42
|Банк "Кубань Кредит"
|403
|58
|594,8
|43
|СДМ-Банк
|381
|263
|44,9
|44
|Озон Банк, ООО
|366
|259
|41,3
|45
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|357
|216
|65,3
|46
|Свой Банк
|307
|311
|-1,3
|47
|АБ "Россия"
|305
|179
|70,4
|48
|"Локо-Банк"
|285
|217
|31,3
|49
|АКБ "Металлинвестбанк"
|268
|94
|185,1
|50
|Драйв Клик Банк
|265
|50
|430,0
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, февраль 2025
|Индекс заметности, январь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|6 067 400
|4 291 747
|41,4
|2
|ВТБ
|3 275 172
|2 894 530
|13,2
|3
|Альфа-Банк
|1 217 415
|1 043 744
|16,6
|4
|Россельхозбанк
|985 222
|461 919
|113,3
|5
|Промсвязьбанк
|958 464
|751 766
|27,5
|6
|Т-Банк
|943 300
|734 087
|28,5
|7
|Газпромбанк
|886 634
|599 799
|47,8
|8
|Совкомбанк
|613 116
|459 025
|33,6
|9
|Банк УРАЛСИБ
|507 228
|365 679
|38,7
|10
|Банк ДОМ.РФ
|426 460
|328 045
|30,0
|11
|Банк Синара
|300 834
|127 365
|136,2
|12
|Банк Санкт-Петербург
|246 988
|186 890
|32,2
|13
|Московский Кредитный Банк
|233 607
|134 472
|73,7
|14
|Райффайзенбанк
|200 859
|177 258
|13,3
|15
|Ак Барс Банк
|169 369
|94 578
|79,1
|16
|МТС Банк
|163 964
|133 499
|22,8
|17
|Почта банк
|158 602
|284 746
|-44,3
|18
|ЮниКредит Банк
|145 203
|89 805
|61,7
|19
|Банк Русский Стандарт
|129 045
|108 456
|19,0
|20
|Банк "Точка"
|113 925
|22 984
|395,7
|21
|МСП Банк
|111 479
|79 405
|40,4
|22
|РНКБ Банк
|102 916
|130 515
|-21,1
|23
|Банк "Кубань Кредит"
|97 619
|3 958
|2366,4
|24
|Ситибанк
|96 371
|22 260
|332,9
|25
|Росэксимбанк
|87 161
|8 998
|868,7
|26
|ХКФ Банк
|79 928
|121 093
|-34,0
|27
|КБ "Центр-инвест"
|78 783
|49 445
|59,3
|28
|Абсолют Банк
|76 399
|66 032
|15,7
|29
|ФК Открытие
|74 677
|257 662
|-71,0
|30
|Ингосстрах Банк
|72 589
|32 464
|123,6
|31
|НБД-Банк
|71 961
|31 909
|125,5
|32
|УБРиР
|66 943
|53 283
|25,6
|33
|ОТП Банк
|62 235
|48 055
|29,5
|34
|Примсоцбанк
|58 921
|21 921
|168,8
|35
|Озон Банк, ООО
|56 851
|30 330
|87,4
|36
|Новикомбанк
|53 894
|23 724
|127,2
|37
|Свой Банк
|51 532
|65 586
|-21,4
|38
|Экспобанк
|51 370
|30 170
|70,3
|39
|Volkswagen Банк
|43 920
|2
|2195900,0
|40
|ББР Банк
|42 696
|17 806
|139,8
|41
|СДМ-Банк
|42 374
|6 547
|547,2
|42
|Росбанк
|41 219
|297 110
|-86,1
|43
|Банк ЗЕНИТ
|39 367
|34 586
|13,8
|44
|Фора-Банк
|29 056
|13 463
|115,8
|45
|Дальневосточный банк
|28 533
|11 541
|147,2
|46
|ВБРР
|23 424
|9 976
|134,8
|47
|Киви Банк
|22 695
|3 070
|639,3
|48
|Банк ТРАСТ
|22 525
|41 403
|-45,6
|49
|АБ "Россия"
|22 498
|19 799
|13,6
|50
|Транскапиталбанк
|22 391
|11 126
|101,2
Охват аудитории
Главные темы публикаций
|N
|Название
|Охват аудитории, февраль 2025
|Охват аудитории, январь 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|302 459 302
|289 544 404
|4,5
|2
|ВТБ
|267 270 572
|326 439 396
|-18,1
|3
|Газпромбанк
|209 521 545
|87 548 304
|139,3
|4
|Альфа-Банк
|167 793 318
|124 258 237
|35,0
|5
|Промсвязьбанк
|112 202 299
|146 101 660
|-23,2
|6
|Совкомбанк
|103 971 778
|91 782 262
|13,3
|7
|Т-Банк
|101 156 797
|111 711 768
|-9,4
|8
|Россельхозбанк
|92 153 535
|50 567 896
|82,2
|9
|Райффайзенбанк
|83 864 317
|47 140 912
|77,9
|10
|Банк "Точка"
|66 319 606
|8 071 702
|721,6
|11
|Банк Синара
|53 430 016
|20 328 415
|162,8
|12
|Банк ДОМ.РФ
|52 997 759
|36 679 594
|44,5
|13
|Почта банк
|49 825 269
|54 011 021
|-7,7
|14
|Банк УРАЛСИБ
|49 628 122
|27 852 893
|78,2
|15
|Московский Кредитный Банк
|48 011 498
|56 491 301
|-15,0
|16
|Ситибанк
|47 714 798
|6 171 564
|673,1
|17
|ФК Открытие
|47 049 046
|36 671 838
|28,3
|18
|Ингосстрах Банк
|44 678 428
|9 583 127
|366,2
|19
|МТС Банк
|44 410 154
|35 949 367
|23,5
|20
|СДМ-Банк
|43 819 010
|1 329 659
|3195,5
|21
|ЮниКредит Банк
|43 760 958
|21 290 859
|105,5
|22
|Росэксимбанк
|38 703 954
|4 720 743
|719,9
|23
|ОТП Банк
|36 363 083
|24 179 161
|50,4
|24
|Ак Барс Банк
|35 707 772
|22 784 982
|56,7
|25
|ББР Банк
|35 078 092
|14 496 635
|142,0
|26
|Примсоцбанк
|33 450 573
|6 442 563
|419,2
|27
|Банк Санкт-Петербург
|32 766 815
|48 212 995
|-32,0
|28
|Новикомбанк
|31 516 671
|10 111 929
|211,7
|29
|Росбанк
|30 639 061
|67 933 222
|-54,9
|30
|Банк Русский Стандарт
|30 603 915
|23 777 980
|28,7
|31
|Абсолют Банк
|30 545 263
|17 316 181
|76,4
|32
|Банк ЗЕНИТ
|28 943 628
|22 775 658
|27,1
|33
|Драйв Клик Банк
|28 681 511
|2 769 754
|935,5
|34
|Банк "Кубань Кредит"
|27 395 581
|822 870
|3229,3
|35
|АБ "Россия"
|25 333 921
|17 603 337
|43,9
|36
|Киви Банк
|23 509 631
|944 819
|2388,3
|37
|РНКБ Банк
|22 399 724
|20 431 553
|9,6
|38
|Фора-Банк
|22 391 457
|11 408 134
|96,3
|39
|Экспобанк
|22 332 597
|15 596 185
|43,2
|40
|Озон Банк, ООО
|21 684 886
|11 571 704
|87,4
|41
|МСП Банк
|18 834 774
|8 659 533
|117,5
|42
|Цифра Банк
|17 999 395
|6 878 321
|161,7
|43
|Транскапиталбанк
|17 427 143
|10 620 449
|64,1
|44
|ХКФ Банк
|17 313 269
|28 921 188
|-40,1
|45
|БайкалИнвестБанк
|17 041 690
|7 310 152
|133,1
|46
|УБРиР
|15 813 540
|8 007 433
|97,5
|47
|Банк ТРАСТ
|14 708 057
|11 437 549
|28,6
|48
|Ланта-Банк
|14 258 679
|640 486
|2126,2
|49
|Volkswagen Банк
|13 627 388
|554
|2459717,3
|50
|"Локо-Банк"
|13 276 896
|10 634 672
|24,8
СКАН
- 1. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых
- 2. Эльвира Набиуллина раскрыла новые меры ЦБ для борьбы с кредитным мошенничеством
- 3. Эльвира Набиуллина выступила на встрече Ассоциации банков России
- 4. Госдума РФ приняла закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам
- 5. Европейский союз отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT
- 6. Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки в этом году
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Февраль 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 21.03.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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