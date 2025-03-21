Рейтинг российских банков за февраль

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2025 год.

В феврале 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по потенциальному охвату аудитории - Газпромбанк. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 42 420 упоминаний (34 693 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 29 392 упоминания (25 575 в январе), за ним следует Альфа-Банк - 9 418 упоминаний (8 222 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 41% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 13%, уровень заметности Альфа-Банк вырос на 16% по сравнению с января.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 302,4 млн (+4,5%, 289,5 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 267,2 млн, показатель снизился на 18% в сравнении с предыдущим месяцем (326,4 млн). Третью строчку занял Газпромбанк, его показатель вырос на 139% - до 209,5 млн (87,5 месяцем ранее).

В феврале ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год: чистая прибыль обновила рекорд, увеличившись до 1,58 трлн рублей. Относительно 2023 года показатель вырос на 4,8%, рентабельность капитала за год составила 24%, прибыль на акцию увеличилась до 72,03 руб. с 69,1 рублей." В начале года мы поставили перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все они были выполнены", - прокомментировал итоги года глава Сбербанка Герман Греф.

По итогам публикации отчетности Г.Греф провел звонок с аналитиками и инвесторами. По его словам, Сбербанк в своей работе исходит из сценария, что никакие санкции против банка не снимут, а напротив, ужесточат. "Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом, если это [снятие санкций] произойдет", - сказал он.

Также в феврале Сбербанк предупреждал россиян о росте числа обманных объявлений об избавлении от долгов. В Интернете размещено более 2,5 млн рекламных объявлений с обещаниями избавить граждан от долгов - однако в большинстве своем это непорядочные, а порой и мошеннические практики. При этом на рынке есть квалифицированные добросовестные участники, но граждане могут столкнуться и с мошенниками, рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. По его словам, нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга. Должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о возможности снижения ключевой ставки Банка России во второй половине текущего года из-за приближающейся к пику инфляции в стране. По его словам, с учетом текущих прогнозов по инфляции в диапазоне 7-8% и заявлений руководства ЦБ, есть основания надеяться на снижение ставки до 19% или даже ниже. Также Андрей Костин отметил, что обвального падения кредитования ожидать не стоит.

ВТБ в феврале назвал самые опасные схемы обмана россиян в начале 2024 года. Клиенты банка чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагали товары по выгодной цене и сопровождали сделку формальными деталями: клиентам отправляли фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники переставали выходить на связь, а сайт удалялся. Кроме того, активно использовались схемы с оплатой доставки. Клиенту приходила ссылка на оплату через якобы официальные сервисы, однако в действительности это были поддельные страницы: после ввода данных карты мошенники воровали с нее деньги.

Руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал про самые надежные пароли: они не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей. Также эксперт дал пошаговую инструкцию, как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.

Большой резонанс в СМИ имела новость о продаже бизнесменами Петром Авеном и Михаилом Фридманом доли владения в Альфа-банке и "АльфаСтраховании". Британское издание Financial Times сообщило, что это было сделано для снятия санкций ЕС. Согласно документам, Фридман и Авен в прошлом году продали доли в банке и страховщике своему партнеру Андрею Косогову. По данным издания, бизнесмены владели в совокупности 45% акций банка и 42% акций страховой компании. Оба актива оцениваются примерно в 240 млрд рублей ($2,5 млрд). Аналитики Альфа-банка и финансового маркетплейса Сравни проанализировали, отмечали ли россияне праздник 14 февраля и что дарили своим половинкам. В ходе опроса оказалось, что 60% респондентов сделали подарок только любимому человеку, 23% опрошенных никому ничего не подарили, а еще 17% участников опроса решили подготовить подарки в этот день всем близким. По оценке аналитиков Альфа-Банка, молодое поколение (18-25 лет) более активно тратит деньги на цветы - на 40% больше по сравнению с теми, кому 35-45 лет.

Газпромбанк выступил соорганизатором "Форума будущих технологий" в Москве и представил президенту Владимиру Путину свою роль в проектах технологического лидерства. В создании передовых производств банк берет на себя роль инвестора, который выстраивает из набора отдельных разработок единую технологическую цепочку. Сквозные технологии представил президенту заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Президент ознакомился с устройствами, необходимыми для создания бионических протезов нового поколения. Газпромбанк в феврале объявил об обновлении мобильного приложения и интернет-банка. Новое приложение будет доступно не только для Android, но и для iOS. В AppStore приложение вышло под названием YourShopper. "Это обновление - важный шаг вперед. Оно меняет опыт взаимодействия с клиентом, делая его более персонализированным", - заявил первый вице-президент "Газпромбанка" Павел Наумов.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, февраль 2025 Упоминания в СМИ, январь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 42 420 34 693 22,3 2 ВТБ 29 392 25 575 14,9 3 Альфа-Банк 9 418 8 222 14,5 4 Газпромбанк 9 413 6 838 37,7 5 Т-Банк 8 240 7 917 4,1 6 Промсвязьбанк 7 613 5 928 28,4 7 Россельхозбанк 7 418 3 821 94,1 8 Совкомбанк 5 924 4 062 45,8 9 Московский Кредитный Банк 3 854 3 070 25,5 10 Банк УРАЛСИБ 3 061 2 813 8,8 11 Почта банк 2 959 2 767 6,9 12 МТС Банк 2 723 2 457 10,8 13 Банк ДОМ.РФ 2 629 2 272 15,7 14 Банк Синара 2 050 661 210,1 15 Примсоцбанк 1 907 1 445 32,0 16 Банк Санкт-Петербург 1 885 1 489 26,6 17 МСП Банк 1 639 301 444,5 18 Дальневосточный банк 1 537 1 214 26,6 19 Райффайзенбанк 1 466 1 127 30,1 20 Ак Барс Банк 1 209 972 24,4 21 Росэксимбанк 1 090 242 350,4 22 ФК Открытие 986 1 325 -25,6 23 ББР Банк 943 1 023 -7,8 24 Банк Русский Стандарт 926 640 44,7 25 Банк ЗЕНИТ 893 794 12,5 26 Новикомбанк 857 469 82,7 27 УБРиР 850 357 138,1 28 КБ "Центр-инвест" 831 390 113,1 29 ОТП Банк 803 577 39,2 30 Росбанк 785 1 917 -59,1 31 Банк Левобережный 703 774 -9,2 32 ЮниКредит Банк 690 562 22,8 33 РНКБ Банк 686 1 220 -43,8 34 Ренессанс Кредит 655 651 0,6 35 Ингосстрах Банк 639 297 115,2 36 Экспобанк 587 243 141,6 37 Банк "Точка" 568 193 194,3 38 Абсолют Банк 540 642 -15,9 39 Фора-Банк 501 435 15,2 40 ХКФ Банк 499 695 -28,2 41 Ситибанк 485 142 241,5 42 Банк "Кубань Кредит" 403 58 594,8 43 СДМ-Банк 381 263 44,9 44 Озон Банк, ООО 366 259 41,3 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 357 216 65,3 46 Свой Банк 307 311 -1,3 47 АБ "Россия" 305 179 70,4 48 "Локо-Банк" 285 217 31,3 49 АКБ "Металлинвестбанк" 268 94 185,1 50 Драйв Клик Банк 265 50 430,0

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, февраль 2025 Индекс заметности, январь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 6 067 400 4 291 747 41,4 2 ВТБ 3 275 172 2 894 530 13,2 3 Альфа-Банк 1 217 415 1 043 744 16,6 4 Россельхозбанк 985 222 461 919 113,3 5 Промсвязьбанк 958 464 751 766 27,5 6 Т-Банк 943 300 734 087 28,5 7 Газпромбанк 886 634 599 799 47,8 8 Совкомбанк 613 116 459 025 33,6 9 Банк УРАЛСИБ 507 228 365 679 38,7 10 Банк ДОМ.РФ 426 460 328 045 30,0 11 Банк Синара 300 834 127 365 136,2 12 Банк Санкт-Петербург 246 988 186 890 32,2 13 Московский Кредитный Банк 233 607 134 472 73,7 14 Райффайзенбанк 200 859 177 258 13,3 15 Ак Барс Банк 169 369 94 578 79,1 16 МТС Банк 163 964 133 499 22,8 17 Почта банк 158 602 284 746 -44,3 18 ЮниКредит Банк 145 203 89 805 61,7 19 Банк Русский Стандарт 129 045 108 456 19,0 20 Банк "Точка" 113 925 22 984 395,7 21 МСП Банк 111 479 79 405 40,4 22 РНКБ Банк 102 916 130 515 -21,1 23 Банк "Кубань Кредит" 97 619 3 958 2366,4 24 Ситибанк 96 371 22 260 332,9 25 Росэксимбанк 87 161 8 998 868,7 26 ХКФ Банк 79 928 121 093 -34,0 27 КБ "Центр-инвест" 78 783 49 445 59,3 28 Абсолют Банк 76 399 66 032 15,7 29 ФК Открытие 74 677 257 662 -71,0 30 Ингосстрах Банк 72 589 32 464 123,6 31 НБД-Банк 71 961 31 909 125,5 32 УБРиР 66 943 53 283 25,6 33 ОТП Банк 62 235 48 055 29,5 34 Примсоцбанк 58 921 21 921 168,8 35 Озон Банк, ООО 56 851 30 330 87,4 36 Новикомбанк 53 894 23 724 127,2 37 Свой Банк 51 532 65 586 -21,4 38 Экспобанк 51 370 30 170 70,3 39 Volkswagen Банк 43 920 2 2195900,0 40 ББР Банк 42 696 17 806 139,8 41 СДМ-Банк 42 374 6 547 547,2 42 Росбанк 41 219 297 110 -86,1 43 Банк ЗЕНИТ 39 367 34 586 13,8 44 Фора-Банк 29 056 13 463 115,8 45 Дальневосточный банк 28 533 11 541 147,2 46 ВБРР 23 424 9 976 134,8 47 Киви Банк 22 695 3 070 639,3 48 Банк ТРАСТ 22 525 41 403 -45,6 49 АБ "Россия" 22 498 19 799 13,6 50 Транскапиталбанк 22 391 11 126 101,2

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, февраль 2025 Охват аудитории, январь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 302 459 302 289 544 404 4,5 2 ВТБ 267 270 572 326 439 396 -18,1 3 Газпромбанк 209 521 545 87 548 304 139,3 4 Альфа-Банк 167 793 318 124 258 237 35,0 5 Промсвязьбанк 112 202 299 146 101 660 -23,2 6 Совкомбанк 103 971 778 91 782 262 13,3 7 Т-Банк 101 156 797 111 711 768 -9,4 8 Россельхозбанк 92 153 535 50 567 896 82,2 9 Райффайзенбанк 83 864 317 47 140 912 77,9 10 Банк "Точка" 66 319 606 8 071 702 721,6 11 Банк Синара 53 430 016 20 328 415 162,8 12 Банк ДОМ.РФ 52 997 759 36 679 594 44,5 13 Почта банк 49 825 269 54 011 021 -7,7 14 Банк УРАЛСИБ 49 628 122 27 852 893 78,2 15 Московский Кредитный Банк 48 011 498 56 491 301 -15,0 16 Ситибанк 47 714 798 6 171 564 673,1 17 ФК Открытие 47 049 046 36 671 838 28,3 18 Ингосстрах Банк 44 678 428 9 583 127 366,2 19 МТС Банк 44 410 154 35 949 367 23,5 20 СДМ-Банк 43 819 010 1 329 659 3195,5 21 ЮниКредит Банк 43 760 958 21 290 859 105,5 22 Росэксимбанк 38 703 954 4 720 743 719,9 23 ОТП Банк 36 363 083 24 179 161 50,4 24 Ак Барс Банк 35 707 772 22 784 982 56,7 25 ББР Банк 35 078 092 14 496 635 142,0 26 Примсоцбанк 33 450 573 6 442 563 419,2 27 Банк Санкт-Петербург 32 766 815 48 212 995 -32,0 28 Новикомбанк 31 516 671 10 111 929 211,7 29 Росбанк 30 639 061 67 933 222 -54,9 30 Банк Русский Стандарт 30 603 915 23 777 980 28,7 31 Абсолют Банк 30 545 263 17 316 181 76,4 32 Банк ЗЕНИТ 28 943 628 22 775 658 27,1 33 Драйв Клик Банк 28 681 511 2 769 754 935,5 34 Банк "Кубань Кредит" 27 395 581 822 870 3229,3 35 АБ "Россия" 25 333 921 17 603 337 43,9 36 Киви Банк 23 509 631 944 819 2388,3 37 РНКБ Банк 22 399 724 20 431 553 9,6 38 Фора-Банк 22 391 457 11 408 134 96,3 39 Экспобанк 22 332 597 15 596 185 43,2 40 Озон Банк, ООО 21 684 886 11 571 704 87,4 41 МСП Банк 18 834 774 8 659 533 117,5 42 Цифра Банк 17 999 395 6 878 321 161,7 43 Транскапиталбанк 17 427 143 10 620 449 64,1 44 ХКФ Банк 17 313 269 28 921 188 -40,1 45 БайкалИнвестБанк 17 041 690 7 310 152 133,1 46 УБРиР 15 813 540 8 007 433 97,5 47 Банк ТРАСТ 14 708 057 11 437 549 28,6 48 Ланта-Банк 14 258 679 640 486 2126,2 49 Volkswagen Банк 13 627 388 554 2459717,3 50 "Локо-Банк" 13 276 896 10 634 672 24,8

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Февраль 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 21.03.2025.

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