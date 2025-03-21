Служба финуполномоченного не справляется с потоком жалоб

21 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года число не принятых к рассмотрению обращений в службу финуполномоченного снизилось на 4,7% и составило 30,4 тыс. Вместе с тем объем оставленных без рассмотрения жалоб с суммой требований более 500 тыс. руб. вырос на 11,4%, до 9,1 тыс. Это следует из ежегодного отчета службы, пишет "Коммерсантъ".

По словам экспертов, отказ финуполномоченного влечет серьезные негативные последствия для клиентов.

Как отмечает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, если гражданин с решением финомбудсмена не согласен или в приемеслужбой отказано, то он вправе продолжить отстаивать свои права в судебном порядке. Но даже привлечение компетентного юриста, "работу которого тоже нужно будет оплатить, не гарантирует решения в пользу гражданина", тогда как досудебный порядок "для физлиц бесплатен, а сроки рассмотрения обращения регламентированы", добавляет она.

По оценке советника юрфирмы "Легикон-Право" Алексея Некрасова, сумма затрат на ведение судебного процесса может составлять 100-700 тыс. руб. Эксперты отмечают, что число подобных жалоб продолжит расти, поэтому необходимы законодательные изменения.