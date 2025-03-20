Прибыль банков в 2025 году может составить 3,6-4,1 трлн руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Российский банковский сектор в 2025 году может заработать чистуюв диапазоне 3,6-4,1 трлн рублей, но результаты по отдельным банкам будут неоднородными из-за различий в бизнес-моделях, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По оценке АКРА, темпы роста чистого процентного дохода банков в 2025 году будут сопоставимы с темпами роста кредитного портфеля (около 10%).

"Окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также прекращение гонки процентных ставок по вкладам физлиц могут способствовать стабилизации стоимости кредитов и некоторому снижению стоимости привлечения средств физлиц. Кроме того, по мере обновления кредитных портфелей постепенно будет расти их доходность", - отмечают аналитики агентства.

Ключевым риском, с точки зрения АКРА, остается рост отчислений на покрытие кредитных убытков в том случае, если длительный период жесткой денежно-кредитной политики приведет к ухудшению качества обслуживания долга в корпоративном сегменте.

По мнению агентства, замедление темпов роста банковского бизнеса в 2025 году приведет к тому, что темпы увеличения расходов на персонал будут сближаться с общеэкономическим уровнем роста номинальных зарплат. Прочие операционные расходы будут расти со скоростью, близкой к инфляции. АКРА отмечает, что такая тенденция для значительного числа кредитных организаций окажется весьма позитивной: замедление темпов роста операционных расходов будет происходить быстрее, чем возможное снижение темпов увеличения операционных доходов, которое ожидается на фоне общего замедления роста отрасли.

Агентство допускает, что снижение темпов роста активов, и как следствие, операционных доходов в банковской отрасли станет стимулом для борьбы за повышение операционной эффективности, что, однако, может стать и фактором сокращения персонала в отдельных направлениях бизнеса.

"С учетом этого АКРА продолжает придерживаться прогноза, что чистая прибыль банковского сектора в 2025 году не превысит показатель 2024 года и будет находиться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей, но в рамках нейтрального сценария ожидает, что объем прибыли не достигнет 4 трлн рублей", - говорится в исследовании.

Вместе с тем, как отмечает АКРА, итоги деятельности банков характеризуются довольно большим разбросом: отраслевые показатели, достигнутые во многом в результате деятельности Сбербанка, не всегда качественно отражают итоги работы прочих, в том числе достаточно крупных, кредитных организаций. Различия в бизнес-моделях, реализуемых банками, приведут к тому, что и в 2025 году итоги деятельности отдельных из них будут неоднородными, отмечают аналитики агентства.

Российский банковский сектор в 2024 году показал рекордную прибыль, которая превысила 4 трлн рублей (3,8 трлн рублей без учета внутригруппового перераспределения доходов).ЦБ предполагает, что прибыль банков в 2025 году составит 3-3,5 трлн рублей.