Цены на смартфоны из Китая в РФ снизились

18 марта. FINMARKET.RU - Цены на китайскиеснизились на 20% в первые недели марта, рассказали "Известиям" участники рынка. При этом производители из КНР нарастили рекламную и маркетинговую активность, утверждают они. "За последние две недели в розничной сети МТС стоимость некоторых моделей китайских брендов снизилась от 5 до 20%. Это связано с маркетинговыми акциями в период гендерных праздников", - отметили в пресс-службе компании.

Средняяна китайские смартфоны сейчас ниже, чем в конце прошлого года, за последние две недели она снизилась до 24,8 тыс., указывают в "Марвел-Дистрибуции". Продажи в штуках в январе-феврале 2025 года снизились на 19,1% год к году. Если смотреть отдельно по брендам, то Redmi, Infinix, Tecno теряют в продажах, а вот realme, Honor, Poco и Huawei, напротив, их наращивают, рассказали в компании.

Из-за укрепления рубля в последний месяц снижаются цены на самые разные виды электроники, но это снижение неравномерно, рассказал "Известиям" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На мелкую электронику - смартфоны, часы, наушники - они сократились на 20%. На крупную электронику, например на телевизоры, цены снизились на 5-7%, отметил эксперт.

В условиях затишья производители используют разные способы для распродажи товарных запасов, в том числе с помощью поддержки партнеров через промопрограммы, трейд-маркетинг, проведение маркетинговых акций, распродаж, перечисляют в "Марвел-Дистрибуции".

Ранее участники рынка рассказали "Известиям" о снижении и стоимости ноутбуков. В январе-феврале этого года, по сравнению с последними месяцами 2024-го, стоимость этих гаджетов, в первую очередь дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизилась на 10-20%. По словам продавцов, за первые месяцы 2025-го реализация ноутбуков сократилась на 20-30%: уменьшение спроса коснулось сегмента в 50-150 тыс. рублей.