Банки не поддерживают ряд положений реформы банкротства

17 марта. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) предложила скорректировать некоторые положения реформы институтаюридических лиц, ранее разработанные Минэкономразвития. Министерство после трехлетнего перерыва возобновило работу над этими поправками, сообщил в середине февраля министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас Минэк проводит консультации с заинтересованными участниками.

В целом АБР поддерживает необходимость совершенствования законодательства о банкротстве, но отдельные положения реформы требуют доработки для создания более сбалансированной системы, заявил "Ведомостям" начальник правового управления АБР Александр Абрамов. В частности, АБР предлагает отказаться от наделения кредиторов по текущим платежам (обязательства должника, возникшие после подачи заявления о несостоятельности) правом голоса на собрании кредиторов. Текущие обязательства "непостоянны" и состав реестра в случае принятия такой нормы будет "нестабильным", что может приводить к ошибкам на собраниях, оспариванию решений и затягиванию процедуры, уверены в АБР.

Еще одна норма, которую не поддерживает АБР, касается расширения права ФНС на так называемый арестный залог (обязательства, обеспеченные запретом на распоряжение имуществом должника). Как отмечает Абрамов, АБР выступает против наделения налоговых органов правом на арест имущества по итогам камеральных проверок. АБР называет "непредсказуемым" для кредиторов условие о дополнительном приоритете залога ФНС над обычным залогом из договора. Его планируют применять в том случае, если держатель последнего знал о проблемах должника с платежеспособностью за 6 месяцев до составления акта камеральной проверки.

Последняя новелла, которая вызвала замечания АБР, касается изменения системы выбора арбитражных управляющих. По мнению АБР, резкий переход к новым правилам может оказать "значительное негативное влияние на выбор управляющих для отдельных процедур", поэтому вводить их следует постепенно.

Первая редакция комплексной реформы института банкротства юрлиц была обнародована еще в марте 2020 г., но тогда поправки так и не были внесены в Госдуму из-за многочисленных замечаний как заинтересованных ведомств, так и бизнеса. Ее новая версия была представлена в нижнюю палату в мае 2021 г. Согласно информации на сайте Госдумы, последнее обсуждение законопроекта состоялось в апреле 2023 г., однако он так и не был рассмотрен в первом чтении.