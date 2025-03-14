В России падают продажи дешевеющих ноутбуков

14 марта. FINMARKET.RU - В России снижается спрос на, несмотря на то, что падают и цены на них: продавцы стремятся избавиться от залежавшегося товара. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка электроники.

В январе-феврале этого года по сравнению последними месяцами 2024 г. стоимость этих гаджетов - в первую очередь, дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизились на 10-20%, утверждает менеджер одного из производителей. По его словам, реализация лэптопов уменьшилась не так сильно, на несколько процентов. Обвального падения не происходит, поскольку розница избавляется от не пользующегося спросом товара - отсюда и снижение цен, указывает собеседник газеты.

С конца прошлого года наблюдается падение потребительского спроса на ноутбуки, что ведет к снижению цены на товар, подтверждает руководитель направления "Ноутбуки" компании diHouse Ирина Бабина. По ее словам, этому способствует отсутствие экономической стабильности, в частности - высокая ключевая ставка ЦБ.

Низкая доступность кредитов действительно влияет на темпы продаж ноутбуков, отметили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". Покупатели могут откладывать приобретение техники до накопления нужной суммы или отдавать предпочтение более дешевым моделям, считают представители объединенного ритейлера. В то же время, они утверждают, что цены на лэптопы в РФ снизились незначительно.

Однако снижение спроса на ноутбуки фиксируют не все участники рынка. Так, оборот ноутбуков на Wildberries в январе-феврале 2025-го значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: рост составил 124%, утверждает представитель маркетплейса. При этом средний чек действительно стал меньше - в целом по категории "Ноутбуки" на 17%, а в случае с Apple MacBook - на 6%, добавил он. Частично это связано со смещением спроса от моделей в топовых конфигурациях в сторону более простых моделей и более бюджетных брендов.

То, что одни продавцы и импортеры говорят о значительном снижении цен на лэптопы, а другие - о незначительном, можно объяснить тем, что цены падают у поставщиков, которые ведут расчеты в долларах: отпускная стоимость их товара зависит от текущего курса, отметил сотрудник одной из торговых площадок.