В Думе оценили рекомендации Минстроя по минимальной площади жилья

14 марта. FINMARKET.RU - Рекомендации Минстроя о минимальном пороге в 28 кв. м для студий и 36 кв. м для однокомнатных квартир могут повысить стандарты качества проживания в новостройках, но будут и риски. Нормы, которые Минстрой рекомендовал регионам, прокомментировал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). По его словам, вопрос об ограничении строительства малогабаритных квартир депутатами обсуждается давно, и вполне логично, что государство стремится исключить практику продажи под видом жилых - помещений, не соответствующих даже базовым жилищным стандартам.

"В частности, ранее мы говорили по поводу запрета микроквартир, которые фактически являются кладовками, а не полноценным жильем, - заметил Гаврилов. - Однако важно, чтобы регулирование рынка сопровождалось мерами поддержки, а не сводилось исключительно к запретам".

"Новые рекомендации Минстроя, устанавливающие минимальный порог в 28 кв. м для студий и 36 кв. м для однокомнатных квартир, действительно могут повысить стандарты качества, но одновременно увеличивают финансовую нагрузку на покупателей, - считает он. - Если регионы начнут массово вводить эти нормы, это неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра и ограничению возможностей для тех, кто приобретает первое жилье". По его оценке, решать проблему исключительно путем запретов - не самый конструктивный подход.