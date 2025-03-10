Минстрой рекомендовал не строить малогабаритное жилье в регионах

10 марта. FINMARKET.RU -РФ рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать новые проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир - от 36 кв. м, двухкомнатных - от 49 кв. м, трехкомнатных - от 66 кв. м. По сути, это калька стандартов, которые действуют в Москве с августа 2024 года, а в Подмосковье - с января 2025-го. В столице и области власти теперь не согласовывают проекты, где предусмотрены студии площадью меньше 28 кв. м.

В Минстрое сообщили "Коммерсанту" , что документ носит рекомендательный характер и сейчас со стороны министерства не планируется вводить ограничения по площади строительства жилья.

На российском рынке новостроек представлено немалое количество жилья, которое не вписывается в рекомендуемые нормы. По данным Аналитического центра "Дом.РФ", сейчас в строящихся домах по всей стране представлено 255 тыс. лотов площадью до 28 кв. м, 597 тыс. однокомнатных квартир площадью до 36 кв. м, 206 тыс. двухкомнатных квартир до 49 кв. м и 82 тыс. трехкомнатных квартир до 66 кв. м. В целом по стране сейчас площадь у почти половины строящихся квартир меньше рекомендуемой Минстроем нормы, уточнили аналитики компании.