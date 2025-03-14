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14 марта 2025 года 08:29
Расчеты самозанятых предложили отслеживать
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Михаил Терещенко/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в условия применения спецрежима налога на профдоход (НПД), наделив ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов таких граждан, следует из ее годового отчета, пишут "Ведомости". Оценка эффективности эксперимента проводилась Счетной палатой по поручению президента России Владимира Путина, указано в документе. В целом НПД "благоприятен" для деятельности самозанятых - его введение не оказало существенного влияния на изменения численности лиц, применяющих другие спецрежимы (в их число входят, например, упрощенная система налогообложения, патенты и единый сельхозналог.), а значит, задача по легализации деятельности граждан выполняется, пишут аудиторы. В то же время действующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно, отмечает ведомство. В то же время действующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно, отмечает ведомство. В результате контрольных мероприятий было установлено, что часть самозанятых не передавали сведения о своих расчетах, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, сообщил представитель Счетной палаты изданию. Кроме того, установлена тенденция к увеличению задолженности по НПД, добавил он. Помимо наделения ФНС полномочиями по контролю за расчетами, Счетная палата предложила иные дополнительные ограничения - в частности, установление запрета на привлечение самозанятыми иных физических лиц по гражданско-правовым договорам для выполнения работ (оказания услуг), сообщил собеседник "Ведомостей". Техническая возможность отслеживать расчеты у ФНС есть и сейчас, уверен партнер юридической компании Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко, но ресурсов осуществлять тотальный, а не избирательный контроль за ними у ведомства все еще недостаточно. Сам процесс привлечения к ответственности за налоговые нарушения довольно трудоемкий и длительный, поэтому себестоимость государственных затрат на него не может быть выше суммы доначислений - это финансово невыгодно, поясняет эксперт. По данным ФНС на 1 января, число самозанятых достигло 12,17 млн граждан. К началу 2029 г. - сроку окончания эксперимента - налоговая служба ожидает, что их количество превысит 18 млн человек. По итогам 2024 г. самозанятые выплатили почти 95 млрд руб. НПД, а за этот год поступления составят 117 млрд, ожидает ФНС.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, самозанятые, расчеты, контроль
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