Расчеты самозанятых предложили отслеживать

14 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в условия применения спецрежима налога на профдоход (НПД), наделив ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов таких граждан, следует из ее годового отчета, пишут "Ведомости" . Оценка эффективности эксперимента проводилась Счетной палатой по поручению президента России Владимира Путина, указано в документе. В целом НПД "благоприятен" для деятельности самозанятых - его введение не оказало существенного влияния на изменения численности лиц, применяющих другие спецрежимы (в их число входят, например, упрощенная система налогообложения, патенты и единый сельхозналог.), а значит, задача по легализации деятельности граждан выполняется, пишут аудиторы. В то же время действующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно, отмечает ведомство.

В то же время действующих инструментов контроля в этой сфере недостаточно, отмечает ведомство. В результате контрольных мероприятий было установлено, что часть самозанятых не передавали сведения о своих расчетах, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, сообщил представитель Счетной палаты изданию. Кроме того, установлена тенденция к увеличению задолженности по НПД, добавил он. Помимо наделения ФНС полномочиями по контролю за расчетами, Счетная палата предложила иные дополнительные ограничения - в частности, установление запрета на привлечение самозанятыми иных физических лиц по гражданско-правовым договорам для выполнения работ (оказания услуг), сообщил собеседник "Ведомостей". Техническая возможность отслеживатьу ФНС есть и сейчас, уверен партнер юридической компании Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко, но ресурсов осуществлять тотальный, а не избирательныйза ними у ведомства все еще недостаточно. Сам процесс привлечения к ответственности за налоговые нарушения довольно трудоемкий и длительный, поэтому себестоимость государственных затрат на него не может быть выше суммы доначислений - это финансово невыгодно, поясняет эксперт.

По данным ФНС на 1 января, число самозанятых достигло 12,17 млн граждан. К началу 2029 г. - сроку окончания эксперимента - налоговая служба ожидает, что их количество превысит 18 млн человек. По итогам 2024 г.выплатили почти 95 млрд руб. НПД, а за этот год поступления составят 117 млрд, ожидает ФНС.