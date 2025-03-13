ЦБ фиксирует чистый отток средств россиян из зарубежных банков

13 марта. FINMARKET.RU - Второй месяц подрядфиксирует чистый отток средств домохозяйств из зарубежных банков, пишут "Ведомости" . Так, в январе граждане перевели со своих иностранных счетов в российские банки на 12 млрд руб. больше, чем вывели, следует из предварительных данных по операциям сегмента "домашние хозяйства". В декабре 2024 г. чистый отток составил 6 млрд руб.

Как следует из данных ЦБ, суммарный остаток на депозитах в банках-нерезидентах в иностранной валюте в начале текущего года также снизился: если в декабре граждане хранили там валюты почти на 8,14 трлн руб., то за первый месяц года показатель сократился на 306,1 млрд руб. до 7,83 трлн руб.

Ситуация, когда объем переводов денежных средств из зарубежных банков в российские превысил обратный поток, последний раз наблюдалась в апреле 2022 г. - тогда разница составила 63,1 млрд руб. После бурного оттока в 2022 г. размеры переводимых россиянами за границу денег уменьшаются 2 года подряд. В тот год домохозяйства перевели в зарубежные банки чуть более 2 трлн руб., в 2023 г. показатель снизился на 57% до 869,5 млрд руб., а в 2024 г. еще на 28% и составил 625 млрд руб.

Отток средств россиян из банков-нерезидентов пока еще не очень большой, поэтому о масштабном сломе тренда говорить рано, считает Илья Иванинский, руководитель Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, а также партнер-эксперт "Яков и партнеры".

Однако граждане продолжают хранить значительный объем средств на зарубежных счетах, обращает внимание Иванинский. Он связывает это с тем, что часть населения сейчас живет за границей и получает там доход. Также россияне продолжают открывать счета в соседних странах, чтобы можно было, например, оплачивать расходы за рубежом, добавляет эксперт. Ситуацию может изменить снятие ограничений с российских банков, появление возможности платить российскими картами и формирование должного количества альтернативных методов платежа, считает Иванинский. Пока этого не случилось, на зарубежных счетах будут храниться большие остатки сбережений, резюмирует он.