Требования к производству аккумуляторов предложили смягчить

12 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг хочет разрешить производителям не повышать степень "отечественности" литий-ионных аккумуляторов и батарей в 2025 и 2026 гг. Это следует из проекта поправок к 719-му постановлению правительства "О подтверждении производства российской промышленной продукции", пишут "Ведомости" . Речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства отечественных электромобилей.

Поправки направлены на развитие производства литий-ионных батарей, аккумуляторов и систем накопления электроэнергии - ключевых элементов для таких отраслей, как электротранспорт, электроника, робототехника, медицинское технологическое оборудование, системы связи и БПЛА, говорится в документе. Вместе с тем в рамках федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в новый национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", запланирован показатель по производству российских электромобилей и последовательных гибридов - 183 850 единиц до 2030 г. Обязательное условие - использование в них отечественных батарей.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в настоящее время в России серийно не производятся ключевые компоненты батарей - анодные и катодные материалы, сепараторы и электролиты. Представитель Минпромторга подтвердил, что сейчас остаются сложности с рядом материалов для литий-ионных аккумуляторов. В связи с этим предложено сдвинуть ужесточения требований по баллам на поздние сроки.

В Минпромторге считают, что новые требования не будут создавать излишние ограничения для поставщиков российских батарей, что будет положительно влиять на конечный продукт, где батареи используются. "Согласно большинству мировых прогнозов, классическая литий-ионная технология останется актуальной еще долгое время", - уточнила пресс-служба Минпромторга. Планируемые к запуску в России серийные производства основаны на наиболее развитых в мире технологиях с классическим жидким электролитом, обладающих энергоемкостью порядка 260-290 Вт ч/кг, уточнили в регуляторе.