Компании смогут сэкономить более 4 трлн руб. в год благодаря ИИ

10 марта. FINMARKET.RU - Решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) могут выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников. Это позволит бизнесу экономить до 4,13 трлн руб. в год, подсчитали эксперты- разработчика решений для бизнес-аналитики "Инфомаксимум".

Согласно исследованию "Инфомаксимума", более трети офисных сотрудников заняты в профессиях и сферах, которые могут быть частично или полностью автоматизированы с помощью нейросетей, пишут "Ведомости" . Среди основных специальностей, которые могут быть автоматизированы, - работа в сфере клиентского обслуживания, а также все, что связано со сбором и анализом данных.

По данным Росстата, на конец 2024 г. в России около 36 млн офисных сотрудников, а средняя зарплата по стране за прошлый год составила около 84 000 руб. Если учесть, что автоматизировать можно около 34% задач одной трети этих сотрудников, т. е. 12 млн человек, то бизнес сможет сэкономить на фонде оплаты труда (ФОТ) более 4 трлн руб. без учета затрат на, объяснил представитель "Инфомаксимума" методику подсчета.

Согласно результатам исследования, сократятся не только расходы на оплату труда, который будет автоматизирован, но и время выполнения таких задач. Сроки сократятся в 2 раза, а количество ошибок, исправлений, переработок и дублирования работ - на 70%, подсчитали в "Инфомаксимуме". Например, в сфере обслуживания клиентов компании могут сократить количество времени, которое сотрудники тратят на ручные ответы, на 50-60%. Страховые компании могут стать продуктивнее в среднем на 30% за счет автоматизации обработки заявок и урегулирования убытков. Автоматизация HR-задач способна снизить нагрузку персонала на 23%, подсчитали в "Инфомаксимуме".

В то же время, напоминает директор направления "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Евгений Осадчук, далеко не каждая организация, внедрившая ИИ-решения, может похвастаться существенным ростом экономических показателей. Он утверждает, что системный эффект по всей организации от ИИ-технологий может проявиться через несколько лет, но ждать столько могут позволить себе не все, предпочитая тратить ресурсы на более осязаемые, близкие и понятные им задачи.