В РФ растет спрос спроса на санаторные услуги

4 марта. FINMARKET.RU - Объем бронирований в российских здравницах на весенне-летний период вырос на 5-20% год к году. Такие данные приводят в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, пишет "Коммерсант" . Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин оценивает среднегодовой прирост спроса в 8-9%. Он связывает со старением населения, ростом рынка медицинских услуг и сокращением среднего срока пребывания в объектах.

Ромашкин предупреждает, что в дальнейшем темпы роста санаторно-курортного рынка, скорее всего, будет сдерживать дефицит предложения. Из-за него прирост спроса, по мнению эксперта, сократится до 1-2% в год. Стоимость размещения в условиях ограниченного предложения растет.

Медицинский директор АОТ Михаил Данилов указывает, что средняя стоимость путевки в российские здравницы за год увеличилась на 10-15%. Ромашкин оценивает средний рост тарифов в здравницах на лето в 10%, поясняя, что он оказался более сдержанным, чем для отелей. Многиеведомственные, они реже пользуются системой динамического ценообразования.

Согласно Росстату, в январе-ноябре прошлого года в российских санаториях суммарно остановились 6,5 млн человек, год к году показатель вырос на 6,5%.