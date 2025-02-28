.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Новые ставки сбора за водные биоресурсы в РФ позволили почти в 10 раз увеличить поступления в бюджет - ФНС
28 февраля 2025 года 09:23
Новые инструменты защиты от мошенников на маркетплейсах на подходе
|0
Сергей Коньков/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - Пользователи маркетплейсов и онлайн-сервисов получат дополнительные инструменты для защиты от мошенников, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Эти механизмы позволят исключить возможность взлома аккаунта, а значит помогут защитить персональные данные и личные средства граждан. В частности, граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю", - говорится в сообщении. Уточняется, что данная мера является частью законопроекта правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, "даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит СМС для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему". "А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - отмечается в сообщении. По словам Григоренко, которые приводятся в сообщении, "важно, что использование биометрии добровольно". "Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", - сказал вице-премьер. "Двухфакторная аутентификация, включая биометрию, сделает платформы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество, сохраняя удобство для пользователей. Это позволит покупателям и продавцам чувствовать себя уверенно, зная, что их аккаунты надёжно защищены", - отмечается в релизе. Правительство РФ на заседании 13 февраля одобрило законопроект, содержащий около 30 мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, 15 февраля он был внесен для рассмотрения в Госдуму.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, маркетплейсы, защита
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.