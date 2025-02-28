Сенаторы назвали условия возвращения западных автоконцернов

28 февраля. FINMARKET.RU - Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству свое видение условий для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. В письме его председателя Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова от 26 февраля перечислены несколько возможных обязательств, которые придется принять на себя западным компаниям, если они захотят снова выйти на отечественный рынок, пишут "Ведомости"

Предложения сенаторов по большей части направлены на то, чтобы обеспечить гарантии сохранения производства в России даже при повторном уходе иностранных концернов. Во-первых, они должны работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля над ним (в контексте как владения, так и управления) за российской стороной. Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать этому совместному предприятию, пишут сенаторы. В-третьих, иностранные компании должны работать "в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений". Такие обязательства должны быть закреплены в специальных инвестиционных контрактах таких иностранных автопроизводителей, говорится в письме. Четвертое условие, предложенное сенаторами, касается страны, резидентство которой имеет автоконцерн: если компания захочет вновь работать на российском рынке, любые санкции в отношении России со стороны этого государства должны быть сняты, следует из письма.

Зарубежные компании, "которые много лет обещали локализацию, в кратчайшие сроки сбежали из России, не оставив после себя ни технологий, ни компетенций", пишут сенаторы. Сейчас "нельзя исключать" вероятности их возвращения, но, на которых они снова выйдут на российский рынок, должны "учитывать интересы российских производителей в сегменте автомобильной промышленности и обеспечить последним преимущества", указано в письме.

О "серьезном возвращении" зарубежных корпораций говорить преждевременно, пока для этого нет существенных предпосылок, считает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Кроме того, автопром - это один из самых ярких примеров замещения одних иностранных компаний на российском рынке другими, прежде всего китайскими, напоминает он.