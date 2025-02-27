Разница в размере пенсий в регионах РФ превысила 2,3 раза

27 февраля. FINMARKET.RU - В России разница в размере пенсий в регионах превысила 2,3 раза, пишут "Известия"

На начало 2025 г. самые большие выплаты по старости неработающим назначались жителям Чукотки - 47 тыс. рублей, а самые низкие - людям из Кабардино-Балкарии в размере 20 тыс. Таким образом разница составила 27 тыс., следует из февральских данных Соцфонда (СФР) по итогам 2024 г. А максимальная региональная пенсия оказалась в 2,35 раза выше, чем минимальная. Средняя же пенсия по старости по всей стране на начало 2025 г. - 25 тыс. рублей.

Разрыв между выплатами достиг максимума с 2021 г., когда начала публиковаться статистика. За 4 года разница между максимальными и минимальными пенсиями по старости неработающим поднялись с 18 тыс. до 28 тыс., то есть в 1,5 раза. Только по сравнению с 2024 г. показатель в этом году увеличился на 3 тыс. рублей.

За всё время ведения статистики лидером по уровню пенсий всегда была Чукотка, а отстающим - Кабардино-Балкария. В топ по самым высоким выплатам также вошли северные и дальневосточные- Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО, следует из статистики СФР. Антирейтинг вместе с Кабардино-Балкарией возглавили другие южные республики - Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.

Основная причина дифференциации пенсий - разница в зарплатах в регионах, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Одни из самых высоких - именно на Чукотке, а самые низкие - в республиках Северного Кавказа. Причем этот разрыв в зависимости от специальности достигает 5-10 раз, уточнила эксперт.

По словам эксперта, высокие зарплаты ив России получает население регионов, богатых полезными ископаемыми (на севере), и там, где концентрируются основные денежные потоки бизнеса (Москва и Санкт-Петербург). Кроме того, богатые регионы могут оперативно реагировать на рост инфляции и индексировать зарплаты бюджетников, а у менее благополучных субъектов на это нет средств, добавила она.

Еще одна причина разрыва - региональные надбавки. Для проживающих в районах с неблагоприятными условиями (например, на Крайнем Севере) есть доплаты к фиксированной части пенсии, которые призваны компенсировать проживание и работу в тяжелом климате, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Между тем стоимость жизни в регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера существенно выше, чем в среднем по стране и особенно на Северном Кавказе, отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.