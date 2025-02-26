МФО в 2024 году реже одобряли займы повторным клиентам

26 февраля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) в прошлом году одобряли повторным клиентам меньше займов, чем в предыдущие два года: средний уровень одобрения в 2024 г. составил 77%, тогда как в 2023 г. был 83,5%, а в 2022 г. - 80,25%. Такие данные "Ведомостям" предоставила СРО "Мир".

Самый высокий уровень одобрения микрозаймов повторным клиентам в прошлом году пришелся на 2-м квартал - 80%. Затем показатель стал снижаться, теряя ежеквартально по 3 п. п., и достиг к концу года 74%. Для сравнения: в 2023 г. пик одобрений был в III квартале - 85%, а затем снизился в IV квартале до 83%. В кризисном 2022 году высокий показатель одобрения повторным клиентам держался всю вторую половину года - на уровне 82%.

Средний уровень одобрения новым клиентамв 2024 г. также немного снизился - до 23,25% после 24% в 2023 г. Но в то же время показатель остался выше значения 2022 г., когда он был 22%.

Уровень одобрений займов повторным клиентам снижается из-за регуляторных мер, в первую очередь из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ; количественные ограничения на выдачи), которые напрямую ограничивают возможность МФО выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой, говорит генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Еще один фактор - рост судебных издержек в 2024 г., указывает директор по рискам группы компаний Eqvanta Ион Болобошенку. Некоторые сегменты клиентов, которые раньше приносили небольшую прибыль, стали убыточными, поэтому компании вынуждены были снизить одобрение и в этих группах, поясняет он.

Дальнейшая кредитная политика МФО будет зависеть от возможных изменений величин МПЛ, считает генеральный директор "Займера" Роман Макаров. Пономарев полагает, что основная волна регуляторных ужесточений прошла, но и поводов "раскручивать" скоринг у компаний тоже нет.