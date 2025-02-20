СП предлагает пересмотреть плату за использование лесных участков

20 февраля. FINMARKET.RU - Счетная палата проверила эффективность работы уполномоченных органов в сфере управления землями лесного фонда и нашла несколько системных проблем и нормативных пробелов, из-за которых федеральный бюджет недополучает потенциальные доходы. Согласно данным государственного доклада о состоянии и использовании земель, в федеральной собственности находится 94,9% федеральных земель (это более 1 млрд гектаров земель лесного фонда), пишет "Российская газета" . В 2023 году в пользовании было 23,2% земель лесного фонда, из которых 86% (222,2 млн гектаров) передано в аренду.

"Доходы федерального бюджета от использования лесов на 95% формируются за счет минимального размера арендной платы. По итогам 2023 года объем указанных поступлений составил 48,4 млрд рублей при плане 50,3 млрд рублей", - заявил на коллегии аудиторАндрей Батуркин.

Оценка результативности передачи лесных участков в аренду показала, что при расчете арендных платежей уполномоченными органами субъектов страны существенных нарушений не было. Однако выяснилось, что ряд ставок для расчета арендной платы не пересматривался еще с 2007 года.

"В связи с этим Счетная палата предложила пересмотреть действующую ставку, взяв за основу кадастровую стоимость участка. По нашим оценкам, возможный экономический эффект от реализации данного предложения составит более 294 млн рублей в год (расчетно)", - сказал аудитор.

Другая проблема связана с практикой установления на земельные участки, которые не обременены правами третьих лиц, публичных сервитутов. Одной из тенденций здесь является массовое расторжение договоров аренды лесных участков и последующее установление на эти участки публичных сервитутов. При этомза публичный сервитут "свободного" участка в несколько сотен раз меньше арендной платы.

Еще одна проблема - недостаточная актуальность данных о лесных ресурсах. В реестре федерального имущества, в частности, нет большинства данных о лесных участках, что ограничивает достоверную оценку объема лесных ресурсов России и уровень их вовлечения в хозоборот.

Также обнаружились системные нарушения в ходе использовании лесных участков: например, отсутствуют проекты освоения лесов, а уполномоченные органы не всегда обеспечивают надлежащий контроль за деятельностью лесопользователей. Это ведет к незаконному использованию лесных участков.

Счетная палата привела рекомендации, которые должны повысить эффективность управления лесными участками. Предложено, в частности, пересмотреть порядок определения ставки арендной платы за единицу площади лесного участка при ведении охотничьего хозяйства и определить плату за публичный сервитут на землях лесного фонда, которые не обременены правами третьих лиц, в размере соответствующей арендной платы.

Рослесхоз разделяет позицию Счетной палаты о важности повышения экономической эффективности использования лесов и лесных участков, пишет "Российская газета" . Ведомство ведет активную работу в этом направлении.

По итогам прошлого года план по доходам от аренды лесных участков был в размере 53,4 млрд рублей. Однако его удалось перевыполнить - выполнение составило 54,2 млрд (101,5% плана). "В федеральный бюджет поступили дополнительные 600 млн рублей", - заявили в Рослесхозе. На текущий год план по доходам более амбициозный - 58,9 млрд рублей, то есть на 5,5 млрд рублей больше, чем в 2024 году.

"В части необходимости повышения ставок платы залесов на основании сервитутов Рослесхоз всецело поддерживает данную инициативу", - говорится в сообщении.

Рослесхоз в целях актуализации данных о госимуществе в различных реестрах провел большую работу по цифровизации данных государственного лесного реестра. 1 января этого года была запущена Федеральная государственная система лесного комплекса, благодаря которой информация о всех лесах и лесных участках находится и в едином цифровом формате на федеральном уровне.