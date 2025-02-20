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20 февраля 2025 года 09:20
Творческий бизнес предлагают поддержать налоговыми льготами
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ТАСС
20 февраля. FINMARKET.RU - Реализация закона о развитии креативных индустрий сопряжена с рядом рисков - они изложены в проекте резолюции профильного форума РСПП, прошедшего во вторник в рамках Недели российского бизнеса. Из-за отсутствия в законе критериев субъектов творческих индустрий в эту категорию могут попасть лица, не имеющие отношения к созданию и реализации креативного продукта, а делегирование вопросов развития этого сектора экономики регионам может оставить его без реальной поддержки, пишет "Коммерсант". В союзе предлагают альтернативный подход - стимулировать развитие креативных индустрий налоговыми льготами и преференциями для компаний, покупающих творческие продукты российских производителей. Как считает глава РСПП Александр Шохин, стимулировать развитие креативных индустрий могло бы снижение налоговой нагрузки. В настоящее время обсуждается вопрос об освобождении от НДС всей цепочки оборотов прав, как сделано в IT-секторе и в кинопроизводстве. Это часть предлагаемого РСПП "налогового маневра". В свод вошли и инициативы по освобождению от социальных и страховых взносов вознаграждений авторам используемых результатов интеллектуальной деятельности и применение повышающего коэффициента при списании затрат на покупку права использования объектов интеллектуальной собственности российскими промкомпаниями. В РСПП предлагают использовать косвенные форматы поддержки творческого бизнеса, например, госгарантии и субсидирование процентных ставок по кредитам под залог интеллектуальной собственности и частичное возмещение затрат на ее приобретение для создания и развития бизнеса.
Опубликовано Финмаркет
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