РСПП предложил индексировать пороги шкалы НДФЛ

18 февраля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) подготовил пакет предложений в фискальной сфере. Одна из инициатив – введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%).предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора – показателя, который устанавливает ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду. Этот пункт вошел в проект резолюции по итогам налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса, пишут "Ведомости"

Согласно законодательным изменениям, вступившим в силу с 2025 г., для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка сохранится в размере 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Граждане будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только с той части, которая превышает установленный порог. По данным Минфина, изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.

Применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале налогообложения приведет к увеличению порогов дохода, при которых применяются повышенные ставки НДФЛ. Таким образом, налоговая нагрузка граждан не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией. Например, если индекс-дефлятор показывает рост цен на 9%, то пороги шкалы НДФЛ будут выглядеть следующим образом: до 2,616 млн руб. – 13%, от 2,616 млн до 5,45 млн руб. – 15%, от 5,45 млн до 21,8 млн руб. – 18%, от 21,8 млн до 54,5 млн руб. – 20%, а доходы свыше 54,5 млн руб. – 22%.

В проекте резолюции РСПП есть еще одна важная идея, связанная с НДФЛ: бизнес-объединение предлагает Минфину проработать механизм семейного налогообложения. Эта система предполагает расчет дохода гражданина для выплаты налога с него исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и т. п. Например, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей суммируется и делится на четверых. При такой системе государство исходит из того, что все заработанное гражданином, состоящим в браке, перераспределяется на количество членов семьи, и учитывает это при определении ставки.