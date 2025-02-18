Появились первые мошенничества с цифровым рублем

18 февраля. FINMARKET.RU - В Рунете фиксируются первые аферы, связанные с темой цифрового рубля. Уже появились схемы с продажей физических носителей, якобы содержащих цифровые рубли, разнообразные виды и формы квазиинвестирования, фишинг и другие форматы обмана, рассказал "Известия" руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

"На данный момент мы видим отдельные скам-ресурсы, на которых злоумышленники используют тему цифрового рубля как приманку. Например, на одном поддельном ресурсе пользователям предлагали "легкий заработок", благодаря ему - 10 тыс. рублей "уже сегодня". На фальшивой странице указано, что люди по программе получили уже более 500 млрд рублей, также там описаны преимущества цифровой валюты. Чтобы получить бесплатный доступ к программе, человека просят ввести на странице имя, фамилию, e-mail и обязательно - действующий номер телефона", - рассказала "Известиям" контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.

Нажав кнопку "получить бесплатный доступ", человек разрешает обрабатывать информацию о себе. По словам Щербаковой, если он согласится на предложение стать новым пользователем цифрового рубля и оставит свои данные, то, вероятно, во время обратного звонка от злоумышленников ему предложат сперва вложить личные средства, чтобы затем заработать в разы больше.

оттачивают и другие схемы, связанные с новой формой валюты. Они "каскадом" обзванивают людей и сообщают о том, что готовится обмен всех наличных и безналичных денег на цифровые рубли, поэтому лучше предварительно перевести накопления на "безопасный цифровой счет". Потенциальными жертвами такой схемы могут стать пенсионеры, уточнил руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Киберпреступники уже рассылают фишинговые письма с темой цифрового рубля и создают поддельные сайты, с помощью которых похищают денежные средства или учетные и банковские данные, отметил аналитик исследовательской группы Positive Technologies Роман Резников. Они могут запугивать жертв якобы сгоранием сбережений, хранимых не в цифровых рублях, могут заманивать выгодой, обещая высокую прибыль для "вложившихся" в новый вариант валюты на раннем этапе, давить авторитетом работодателя, требуя срочно открыть цифровой счет, без которого не будет приходить зарплата.