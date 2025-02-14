В Госдуме предложили замораживать на 10 дней деньги при продаже квартир

14 февраля. FINMARKET.RU - В правительство направлен для получения отзыва законопроект, предлагающий замораживать на десять дней деньги при покупке квартир, пишет "Российская газета" . Предполагается, что за это время у продавца будет шанс одуматься и все исправить, если его обманули. Об инициативе сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, Центробанк уже поддержал проект.

"Ко мне, как к московскому депутату, периодически приходят люди, которых лишилии им просто негде жить. Поэтому возникла идея, которую мы пытаемся воплотить в закон, - это заморозка средств отквартиры у продавца на десять дней", - рассказала парламентарий.

Заявление прозвучало в ходе Московского риэлторского форума. Разворотнева пояснила, что за этот срок жертва мошенничества сможет осознать, что она вот-вот останется без жилья. Придут другие люди и вселятся. Ему же укажут на дверь. А деньги... У бездомных они исчезают особенно быстро. Если человека действительно обработали аферисты, у него будет возможность прийти в себя и расторгнуть мошеннический договор.

Заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов, выступая на форуме, сообщил, что в 2024 году было совершено 765 тысяч мошеннических действий с недвижимым имуществом, при этом 486 тысяч из них - дистанционным способом.