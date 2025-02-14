НДС для клининговых и охранных услуг предлагают обнулить

предложил расширить эксперимент по обелению отдельных отраслей через обнуление налога на добавленную стоимость (НДС), включив в него с 2025 г. клининговые компании и частные охранные предприятия (ЧОП). Письмо с таким предложением за подписью президента "Опоры России" Александра Калинина было направлено в конце января в адрес министра финансов Антона Силуанова. Представитель пресс-службы Минфина подтвердил "Ведомостям" его получение. Письмо будет рассмотрено "в установленном порядке", добавил он.

Еще одно предложение бизнес-объединения касается льготных условий выплаты страховых взносов - предоставления предприятиям МСП из сфер клининга и охранных услуг права на ставку по ним в 15% при численности работников до 1500 человек (аналогичные условия также сейчас действуют для общепита), следует из документа. Авторы письма просят Минфин подготовить соответствующие поправки в Налоговый кодекс и распространить их на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Эксперимент по обелению предприятий в сфере общественного питания действует с начала 2022 г. - такие услуги облагаются нулевымпри условии, что за предшествующий календарный год сумма доходов налогоплательщика не превысила 2 млрд руб., а доля выручки от профильной деятельности составила не менее 70%. Кроме того, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений сотрудникам должен быть на уровне рынка в субъекте.

Успешный эксперимент в общепите стал "нормой жизни", а его расширение могло бы стать шагом навстречу бизнесу, полагает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. По его мнению, охранные и клининговые услуги - "первые кандидаты" для включения в этот режим, так как фонд оплаты труда служит основным фактором формирования их добавленной стоимости