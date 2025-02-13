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13 февраля 2025 года 09:41
В январе мошенники "трудились" над фишингом и предлагали заработать в интернете
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URA.RU/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем 2024-го, следует из данных ВТБ, на которые ссылаются «Известия». Как рассказали в кредитной организации, одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. В начале 2025 года россияне чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется. Кроме того, злоумышленники активно используют схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы, которые на самом деле поддельные. После того как человек вводит данные карты, у него крадут деньги. Увеличилось количество случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных происходит активация автоматических списаний средств. В банке также уточнили, что на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных — фальшивые инвестиции. Россиянам предлагают вложить сбережения в «перспективные активы», обещая высокий доход, но после перевода денег доступ к платформе блокируется. Также фиксировалось мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий аферисты требуют предоплату или покупку «доступа к платформе», после чего исчезают. К тому же, наблюдался обман с трудоустройством, когда человеку предлагали вакансию, но для выхода на работу просили установить специальное приложение. Оно оказывалось вредоносным программным обеспечением, которое дает злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным. Ранее, 19 декабря 2024-го, в Координационном центре доменов .RU/.РФ рассказали «Известиям», что атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз. За ноябрь-декабрь их число составило более тысячи, тогда как за аналогичный период 2023-го было зафиксировано всего 54 случая. Для взломов аккаунтов пользователей злоумышленники используют разнообразные схемы: фальшивые соцвыплаты к праздникам, новогодние распродажи, дешевые билеты на елки, концерты и спектакли.
Опубликовано Финмаркет
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