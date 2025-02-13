Просрочка по потребкредитам выросла за год в полтора раза

13 февраля. FINMARKET.RU -по потребительским кредитам выросла за прошлый год в полтора раза — до 150 млрд рублей, пишут «Известия». Из-за инфляции людям всё тяжелее обслуживать кредиты. При этом ставки высокие и рефинансировать заем под более выгодный процент возможности нет.

В портфеле просрочка занимает уже почти 2%, хотя цифра кажется небольшой, но это рекорд за последние годы. Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в прошлом году вырос в полтора раза и достиг 1,8%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на которые ссылаются «Известия». Показатель стабильно рос на протяжении всего 2024-го, тогда как до этого минимум три года находился около уровня 1,1%.

При этом общий объем долга россиян по кредитам наличными с начала 2024-го рос только до 3-го квартала — с 8,9 трлн до 9,3 трлн рублей, следует из данных ОКБ. А в 4-м квартале он резко упал на 10%, до 8,4 трлн рублей. Сильное сокращение этого показателя к концу года также отметили в Национальном бюро кредитных историй.Тенденция вызывает опасения, ведь ключевую не планируют снижать

Из этих данных следует, что объем просроченной задолженности по портфелю кредитов наличными в 2024-м году вырос приблизительно с 98 млрд рублей до 150 млрд рублей, то есть примерно на 54%, подсчитали «Известия» на основе данных бюро кредитных историй.

Рост просрочки в портфелях банков также объясняется общей закредитованностью населения, которая достигла исторических максимумов, отметила экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Венера Шайдуллина. По декабрьским данным, общий объем долгов граждан перед банками, включая ипотеку, — 37 трлн рублей.

«Известия» пишут о том, как Банк России может применять альтернативные инструменты для регулирования кредитования, о которых говорил даже президент.