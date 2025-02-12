Предприниматели заинтересовались гостиничным бизнесом

На начало января 2025 года в России было зарегистрировано 39,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности которых - оказание гостиничных услуг. Год к году показатель вырос на 5,02%, подсчитали в "Контур.Фокусе", пишет "Коммерсант" . В предыдущие два года аналитики фиксировали менее выраженный прирост: на 4,98% в начале 2024 года и на 3,45% в начале 2023 года. В 2ГИС говорят, что количество существующих гостиниц в городах-миллионниках за год стало больше на 2,8%, до 5,3 тыс., хостелов - на 2,7%, до 1,8 тыс. В консалтинговой компании NF Group отмечают, что качественный номерной фонд в России прибавил за год 6,4%, до 150 тыс. комнат.

Эксперт "Контур.Фокуса" Антон Яковлев связывает общий рост гостиничного рынка с развитием внутреннего туризма и восстановлением потока в страну иностранных гостей. Согласно Росстату, в январе-ноябре 2024 года в российских отелях остановились 79,3 млн человек, рост год к году на 11%. Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев говорит, что прирост обеспечен изначально низким уровнем развития в России качественной инфраструктуры. Опережающий темп прироста, согласно "Контур.Фокусу", демонстрируют модульные средства размещения.

Количество зарегистрированных учредителей кемпингов за год выросло на 10,4%, до 1,3 тыс. В "Островке" указывают, что число предложений кемпингов и глэмпингов на платформе за год выросло на 65%.