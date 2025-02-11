Льготные кредиты для аграриев подорожали в 2 раза

11 февраля. FINMARKET.RU - С начала года аграрии начали сталкиваться с двукратными списаниями средств по льготным действующим инвесткредитам, выданным им под 5% годовых. На эти средства они в том числе покупали сельхозтехнику, оборудование, вели строительство различных объектов, таких как элеваторы и овощехранилища, а также развивали птицеводство, мукомольное и хлебопекарное производство, переработку животноводческой продукции. Об этом "Известиям" рассказали сами сельхозпроизводители, а также подтвердили в профильных ассоциациях и банках.

Ставку для аграриев, которая по действующим инвестиционным займам составляла 5%, привязали к ключевой, и она выросла до 50% от нее, говорится в письме Сбербанка фермерам. Информацию подтвердили Минсельхоз и профильный Россельхозбанк. Данное решение обусловлено ростом ключевой в прошлом году и установлено только на 2025-й с возможностью пролонгации инвестиционных кредитов на срок до 1 года, пояснили в министерстве.

Информацию о повышении ставки по инвесткредитам подтвердили в ассоциации "Народный фермер".

"По всей России сейчас идет глобальное рефинансирование сельхозотрасли, так как у Минсельхоза нет денег, чтобы сохранить ставку на уровне 5%. Поэтому все банки, участники программы льготного кредитования, сейчас поднимают до ставки по инвесткредитам. У нас тоже есть такие ситуации по четырем договорам, и мы их уже подписали", - пояснил "Известиям" председатель совета ассоциации Олег Сирота.

В Минсельхозе "Известиям" заявили, что решение по росту ставки по инвесткредитам временное.

"Размер субсидирования по ранее выданным кредитам зафиксирован на уровне 50% ключевой ставки ЦБ. Данная норма обусловлена ростом ключевой ставки в прошлом году и установлена только на этот год с возможностью пролонгации льготных инвестиционных кредитов на срок до одного года", - пояснили "Известиям" в пресс-службе министерства.

При этом там отметили, что в 2025 г. предусмотрено субсидирование 70% ключевой ставки Банком России на новые краткосрочные льготные кредиты по приоритетным направлениям, среди которых сезонно-полевые работы, молочное скотоводство, селекция и генетика. При этом лимит на них выше практически в 2 раза показателя предыдущего года.

"Стоит отметить, что текущие условия льготного кредитованияпозволят обеспечить стабильное развитие отрасли и продовольственную безопасность нашей страны", - подчеркнули в Минсельхозе.