Банки начали отказывать аграриям в выдаче льготных кредитов

13 января. FINMARKET.RU -начали выходить из программ льготного кредитования аграриев и отказывать им в выдаче льготных займов, узнали "Известия" . Первым такое решение принял Сбербанк, на долю которогоприходилось 35% финансирования российского АПК, ранее сообщал зампред правления финорганизации Анатолий Попов.

Решение банка об отказе участвовать в программе в 2025 году обсудили на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и АПК, рассказали "Известиям" представители аграрного бизнеса и подтвердили власти субъектов.

Как сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, льготноеочень важно для отрасли, так как помогает в том числе провести посевную кампанию, поэтому важно сохранить его доступность. В прошлом году с отказами в получении таких займовуже столкнулись в Самарской области и на Урале, в итоге в ситуацию вынужден был вмешаться Минсельхоз, но только в одном из случаев этот вопрос удалось решить положительно, добавил он.

"Проблема доступности льготных кредитов для АПК есть, и она стоит на повестке дня. Существуют риски по вхождению в посевную кампанию 2025 года", - сказал Красильников.

Знакомы с проблемой и в Союзе органического земледелия, где объяснили причину осторожности банков высокими рисками и падающей рентабельностью аграрного бизнеса.

Как считает председатель совета ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота, уход Сбербанка может очень сильно сказаться на отрасли.

"Сбербанк являлся одним из крупных кредиторов сельского хозяйства. Он кредитовал большое количество инвестиционных проектов. Конечно, это не 50% рынка, но его доля была весома. Часть фермеров обращалась именно к нему, так как у банка отлажен процесс выдачи займов в отличие от ряда других банков, который является основным игроком на этом поле, - пояснил Сирота "Известиям".

Он отметил, что сегодня многие фермеры завязаны на Сбербанк, поэтому хочется, чтобы переход в другие банки прошел без потерь.

Участник совещания, замгубернатора Волгоградской области, курирующий АПК, Василий Иванов сообщил, что, Минсельхоз совместно с региональными министерствами, департаментами и комитетами уже провел ряд совещаний и перераспределил лимиты, которые предназначались Сбербанку.

В Минсельхозе "Известиям" сообщили, что основным банком, осуществляющим финансовую поддержку отечественного АПК, выступает Россельхозбанк, который продолжит обеспечивать выдачу льготных кредитов.