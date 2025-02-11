Для расчета инфляции Росстат будет использовать данные от ФНС с ККТ

10 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ разработало законопроект, согласно которомусможет получать отданные с контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) и использовать их для расчета инфляции. Соответствующие поправки в закон "О применениипри осуществлении расчетов в Российской Федерации" опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Налоговые органы получат возможность в рамках межведомственного информационного взаимодействия передавать фискальные данные в Росстат.

"Правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, направлено на совершенствование межведомственного информационного взаимодействия между ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен", - говорится в пояснительной записке Минэкономразвития.

В пресс-службе Росстата сообщили "Интерфаксу", что законопроект подготовлен в рамках реализации утвержденной правительством Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года.

"Это позволит использовать в целях статистики поступающие в налоговую службу данные с контрольно-кассовой техники о всех денежных поступлениях, кассовых расчетах, чеках и транзакциях во всех магазинах и торговых точках страны", - отметили в Росстате.

В Росстате также сообщили, что эксперименты по обучению нейросетей и разбору данных на категории товаров на основе обезличенных данных с ККТ магазинов и торговых точек ведутся с 2022 года.

При этом в Росстате констатировали, что "в ходе эксперимента обнаружились сложности с тем, что происходит дублирование цен на конкретные товары или услуги, неравномерно распределяются отобранные в наблюдение объекты торговли и сферы услуг в том или ином населенном пункте". "Также осложняется анализ резких изменений стоимости тех или иных товаров и услуг, так как названия их места продажи обезличены", - отметили в Росстате.

"Предлагаемые поправки в федеральный закон позволят решить эти сложности и улучшить межведомственное взаимодействие ФНС России и Росстата. Использование данных ККТ для формирования индекса потребительских цен позволит увеличить масштаб и репрезентативность выборок, минимизировать человеческий фактор при фиксации стоимости товаров и услуг и ручной труд при сборе данных, а также сконцентрировать внимание на регистрации цен в неохваченных альтернативными данными объектах торговли и услуг", - заявили в Росстате.