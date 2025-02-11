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11 февраля 2025 года 08:09
Для расчета инфляции Росстат будет использовать данные от ФНС с ККТ
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Александр Демьянчук/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ разработало законопроект, согласно которому Росстат сможет получать от ФНС данные с контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) и использовать их для расчета инфляции. Соответствующие поправки в закон "О применении ККТ при осуществлении расчетов в Российской Федерации" опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Налоговые органы получат возможность в рамках межведомственного информационного взаимодействия передавать фискальные данные в Росстат. "Правовое регулирование, предусмотренное законопроектом, направлено на совершенствование межведомственного информационного взаимодействия между ФНС России и Росстатом, которое позволит использовать данные контрольно-кассовой техники для формирования официальной статистической информации о потребительских ценах и индексах потребительских цен", - говорится в пояснительной записке Минэкономразвития. В пресс-службе Росстата сообщили "Интерфаксу", что законопроект подготовлен в рамках реализации утвержденной правительством Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. "Это позволит использовать в целях статистики поступающие в налоговую службу данные с контрольно-кассовой техники о всех денежных поступлениях, кассовых расчетах, чеках и транзакциях во всех магазинах и торговых точках страны", - отметили в Росстате. В Росстате также сообщили, что эксперименты по обучению нейросетей и разбору данных на категории товаров на основе обезличенных данных с ККТ магазинов и торговых точек ведутся с 2022 года. При этом в Росстате констатировали, что "в ходе эксперимента обнаружились сложности с тем, что происходит дублирование цен на конкретные товары или услуги, неравномерно распределяются отобранные в наблюдение объекты торговли и сферы услуг в том или ином населенном пункте". "Также осложняется анализ резких изменений стоимости тех или иных товаров и услуг, так как названия их места продажи обезличены", - отметили в Росстате. "Предлагаемые поправки в федеральный закон позволят решить эти сложности и улучшить межведомственное взаимодействие ФНС России и Росстата. Использование данных ККТ для формирования индекса потребительских цен позволит увеличить масштаб и репрезентативность выборок, минимизировать человеческий фактор при фиксации стоимости товаров и услуг и ручной труд при сборе данных, а также сконцентрировать внимание на регистрации цен в неохваченных альтернативными данными объектах торговли и услуг", - заявили в Росстате.
Опубликовано Финмаркет
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